Почему не нужно строить слишком далекие планы

Чтобы нам ни говорили о необходимости ставить цели, у этого вопроса, как и у большинства других, есть две стороны медали. Реализация цели может быть долгосрочной, а может ограничиваться годом или даже месяцем. Есть много факторов, указывающих на то, что планировать свою жизнь на долгие годы вперед по меньшей мере нелогично, а зачастую и вовсе нерационально. Исходя из вышесказанного, особенно комичным кажется вопрос, который любят задавать рекрутеры на собеседованиях: «Где вы себя видите через 10 лет?». Так и хочется ответить: «На пляже Сардинии с двумя блондинками по обе стороны, миллионными счетами в банке и янтарным загаром на теле». Но такой ответ вряд ли бы удовлетворил будущего работодателя, хотя он и правдивый. Все потому, что далекая цель может приобретать свойства иллюзорности, а ее достижение оказаться невозможным. Она способна стать ориентиром, а может так и остаться светящейся грёзой, которая где-то вдали сияет робким лучом надежды.

Незнание — сила

Ожидание чего-то определенного в будущем может сделать жизнь скучной. Жизнь полна сюрпризов, и это как раз и делает ее интересной. Если ты сейчас гордишься тем, что имеешь (например, своими карьерными успехами), то попытайся вспомнить, об этом ли ты мечтал несколько лет назад. Вполне возможно, тогда у тебя были другие цели и ты определял их как единственно верные для своего будущего. Особенно плохую шутку это может сыграть при выборе профессии перед поступлением в учебное заведение. Как это нередко бывает, к окончанию учебы человек осознает, что хочет заниматься совершенно другим. Все потому, что с течением времени интересы могут меняться, как и отношение к некоторым вещам. Чем дальше твоя цель, тем больше вероятность, что она ошибочна. Если отбросить близорукую веру в нее, то ты откроешь для себя большое количество возможностей, которые, быть может, укажут тебе твое истинное призвание. Иногда обстоятельства сами выводят на правильный путь, и предугадать его заранее невозможно. Что мешает тебе жить той жизнью, о которой ты мечтаешь?

Скорый дедлайн увеличивает продуктивность

Далекая цель означает отсутствие строго зафиксированных сроков ее реализации, а это провоцирует некоторую пассивность и неторопливость. Долгосрочность сродни неопределенности, и постепенное распределение обязанностей на длительный срок вряд ли сулит продуктивность. Твое бездействие будет казаться оправданным, потому что цель слишком амбициозна, чтобы торопиться. Это предоставляет тебе некоторую индульгенцию на право ничего не делать в данный момент. Над тобой не вознесен жесткий хлыст скорого дедлайна, и вместо того чтобы работать, ты позволяешь себе просмотр нового сериала, ведь, как тебе кажется, времени еще полно. По-другому обстоит дело с краткосрочными целями. Ты понимаешь, что задачу нужно решить прямо сейчас, поскольку последствия обратного будут ощутимы так же скоро, как и награда за хорошую работу. Ты не оправдываешь свое бездействие масштабностью идеи, а просто пытаешься получить то, что тебе необходимо в данный момент. Ну и, конечно, когда цель не так далека, то лучше виден путь ее достижения.

На чем нужно сосредоточиться?

Когда ты поймешь, для чего действительно рожден, необходимость строить далекие планы отпадет сама собой. Все встанет на свои места, и ты будешь знать, что необходимо делать прямо сейчас. Постоянная занятость и выполнение поставленных задач сформируют конечный результат, который может прийти со временем. Но главное, что твоя деятельность не будет казаться бессмысленной из-за того, что поставленная цель не становится ближе. Устанавливая краткосрочные планы и реализуя их, ты будешь наблюдать эффективность своей работы и правильно оценивать перспективу развития. Короткие цели учат человека быть счастливым, поскольку дают возможность получить быстрый результат, в отличие от далеких замыслов, достижение которых превращает жизнь в бесконечное ожидание. Почему ты должен научиться концентрироваться на одной задаче