Марио Фернандес: «Семейственность — отличительная черта ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Марио Фернандес в эфире клубного канала в рубрике «Узнай ближе» ответил на вопросы обо всём.

— Первые три слова, которые приходят тебе в голову?

— Спасибо, пожалуйста и бегать.

— Когда ты уже выучишь русский язык?

— Хороший вопрос. Русский язык очень сложный, приходится очень длительное время его изучать. Я пытаюсь изо всех сил выучить русский язык.

— Ты с преподавателем учишь русский язык?

— Раньше я учил с преподавателем язык, сейчас я приостановил обучение, так как я на сборах.

— Что тебя больше всего раздражает на сборах?

— Больше всего?.. Рано просыпаться, рано вставать.

— Ты сова или жаворонок?

— Я люблю, конечно, попозже просыпаться, поэтому я сова, но на сборах приходится равно вставать. В Бразилии, когда у меня был выходной, я вставал в 12, ближе к часу.

— Чей плакат висел у тебя в детстве не стене?

— Не было у меня плакатов и фотографий, развешенных по стенах. Но мне нравился Кака , когда я был маленький.

— У кого ты хотел взять автограф?

— Роналдо, Роналдиньо и так далее.

— Еда, которую ты терпеть не можешь?

— Сырая рыба, все сырое не люблю.

— Последняя книга, которую ты прочитал?

— Я не любитель читать. Я если читаю, то только Библию.

— Чем ты занимаешься в свободное время?

— В зависимости от ситуации. Иногда я люблю идти в торговый центр или ресторан. Иногда я навещаю Витиньо и в гостях у него нахожусь.

— Твой лучший друг в ЦСКА?

— Витиньо и Макс.

— Последняя вещь, которую ты купил и не надел?

— Кроссовки, которые купил в Мадриде, пару кроссовок, но так даже и не достал их из коробки.

— Главная нефутбольная мечта?

— Завести детей, чтобы у меня была крепкая семья.

— Главная футбольная мечта?

— Выиграть Лигу чемпионов. С ЦСКА? Конечно.

— Кем бы стал, если не футболистом?

— Хороший вопрос, не знаю. Каменщиком.

— Твое главное футбольное достоинство?

— Сложно оценивать себя. Мне кажется, способность отдавать себя полностью на тренировке. Характер, сила воли, выкладываться по полной. Самая главная добродетель.

— Чего тебе не хватает?

— Много чего не хватает. Мы никогда в полной мере ничего не знаем. У меня куча недостатков, поэтому каждый день я учусь, узнаю что-то новое и совершенствуюсь.

— Что больше всего нравится в ЦСКА?

— Самая большая ценность в ЦСКА — это люди, которые здесь работают, они ко мне очень хорошо относятся, с большой теплотой, и я стараюсь к ним относиться с такой теплотой и любовью. Вот такая семейственность, отличительная черта нашего клуба.

— Опиши себя в трех словах.

— Я спокойный, и я — друг. Давайте в двух словах.

— Твоя любимая музыка?

— Русскую я не слушаю, люблю бразильскую музыку. Дайгрея, Сертанежа, это такая церковная евангелистская музыка, я ее люблю слушать. Сертанежу больше.

— Что ты умеешь делать руками?

— Играть в видеоигры.