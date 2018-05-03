Полузащитник ЦСКА Марио Фернандес в эфире клубного канала в рубрике «Узнай ближе» ответил на вопросы обо всём.
— Первые три слова, которые приходят тебе в голову?
— Спасибо, пожалуйста и бегать.
— Когда ты уже выучишь русский язык?
— Хороший вопрос. Русский язык очень сложный, приходится очень длительное время его изучать. Я пытаюсь изо всех сил выучить русский язык.
— Ты с преподавателем учишь русский язык?
— Раньше я учил с преподавателем язык, сейчас я приостановил обучение, так как я на сборах.
— Что тебя больше всего раздражает на сборах?
— Больше всего?.. Рано просыпаться, рано вставать.
— Ты сова или жаворонок?
— Я люблю, конечно, попозже просыпаться, поэтому я сова, но на сборах приходится равно вставать. В Бразилии, когда у меня был выходной, я вставал в 12, ближе к часу.
— Чей плакат висел у тебя в детстве не стене?
— Не было у меня плакатов и фотографий, развешенных по стенах. Но мне нравился Кака, когда я был маленький.
— У кого ты хотел взять автограф?
— Роналдо, Роналдиньо и так далее.
— Еда, которую ты терпеть не можешь?
— Сырая рыба, все сырое не люблю.
— Последняя книга, которую ты прочитал?
— Я не любитель читать. Я если читаю, то только Библию.
— Чем ты занимаешься в свободное время?
— В зависимости от ситуации. Иногда я люблю идти в торговый центр или ресторан. Иногда я навещаю Витиньо и в гостях у него нахожусь.
— Твой лучший друг в ЦСКА?
— Витиньо и Макс.
— Последняя вещь, которую ты купил и не надел?
— Кроссовки, которые купил в Мадриде, пару кроссовок, но так даже и не достал их из коробки.
— Главная нефутбольная мечта?
— Завести детей, чтобы у меня была крепкая семья.
— Главная футбольная мечта?
— Выиграть Лигу чемпионов. С ЦСКА? Конечно.
— Кем бы стал, если не футболистом?
— Хороший вопрос, не знаю. Каменщиком.
— Твое главное футбольное достоинство?
— Сложно оценивать себя. Мне кажется, способность отдавать себя полностью на тренировке. Характер, сила воли, выкладываться по полной. Самая главная добродетель.
— Чего тебе не хватает?
— Много чего не хватает. Мы никогда в полной мере ничего не знаем. У меня куча недостатков, поэтому каждый день я учусь, узнаю что-то новое и совершенствуюсь.
— Что больше всего нравится в ЦСКА?
— Самая большая ценность в ЦСКА — это люди, которые здесь работают, они ко мне очень хорошо относятся, с большой теплотой, и я стараюсь к ним относиться с такой теплотой и любовью. Вот такая семейственность, отличительная черта нашего клуба.
— Опиши себя в трех словах.
— Я спокойный, и я — друг. Давайте в двух словах.
— Твоя любимая музыка?
— Русскую я не слушаю, люблю бразильскую музыку. Дайгрея, Сертанежа, это такая церковная евангелистская музыка, я ее люблю слушать. Сертанежу больше.
— Что ты умеешь делать руками?
— Играть в видеоигры.