Медиум рассказал о смерти Майкла Джексона

Молодой американский экстрасенс Тайлер Генри побеседовал с легендарной Ла Тойей Джексон и рассказал о последних днях жизни ее брата, Майкла.

Женщина хотела узнать больше подробностей о смерти музыканта и удостовериться в правдивости слов его личного врача, видевшего исполнителя в сознании последним. Перед началом сеанса Тайлер пояснил: «Я ничего не знаю точно о том, что произошло в то время, как и о показаниях того доктора. Вы знаете, что его рассказ менялся? Было ли такое, что он сначала утверждал одно, но потом говорил совсем другое?».

Ла Тойя согласилась с медиумом: «Да, версии меняются. Постоянно появляются новые подробности». Несмотря на то, что показания нельзя охарактеризовать, как надежные, Тайлер подтвердил важный момент: врач на самом деле не обманывает, когда говорит о том, что ушел из дома Майкла.

Ла Тойя хотела также быть уверенной в отсутствии других людей, которые могли быть причастны к уходу ее брата из жизни. Однако экстрасенс заявил: «Я не вижу, чтобы кто-либо заходил в его комнату, когда он находился там совершенно один». Этот факт заметно успокоил сестру исполнителя.