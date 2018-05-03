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Медиум рассказал о смерти Майкла Джексона
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Медиум рассказал о смерти Майкла Джексона 

Russianshowbiz.info 13 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодой американский экстрасенс Тайлер Генри побеседовал с легендарной Ла Тойей Джексон и рассказал о последних днях жизни ее брата, Майкла.
Женщина хотела узнать больше подробностей о смерти музыканта и удостовериться в правдивости слов его личного врача, видевшего исполнителя в сознании последним. Перед началом сеанса Тайлер пояснил: «Я ничего не знаю точно о том, что произошло в то время, как и о показаниях того доктора. Вы знаете, что его рассказ менялся? Было ли такое, что он сначала утверждал одно, но потом говорил совсем другое?».
Ла Тойя согласилась с медиумом: «Да, версии меняются. Постоянно появляются новые подробности». Несмотря на то, что показания нельзя охарактеризовать, как надежные, Тайлер подтвердил важный момент: врач на самом деле не обманывает, когда говорит о том, что ушел из дома Майкла.
Ла Тойя хотела также быть уверенной в отсутствии других людей, которые могли быть причастны к уходу ее брата из жизни. Однако экстрасенс заявил: «Я не вижу, чтобы кто-либо заходил в его комнату, когда он находился там совершенно один». Этот факт заметно успокоил сестру исполнителя.
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