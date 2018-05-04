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Мужской взгляд: как понять, что ты оказалась на скамейке запасных
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Мужской взгляд: как понять, что ты оказалась на скамейке запасных 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Пока мужчина не встретит девушку, в которую влюбится с первой минуты, и не поймет, что хочет быть только с ней, он готов болтать членом направо и налево в рекордных количествах, будто готовится поехать на олимпиаду по сексу и надо срочно тренироваться, натирая все до мозолей. Так что будет ли у мужчины так называемая «скамейка запасных», зависит только от самих женщин. Ну согласись, что довольно странно обвинять мужчину в том, что он встречается с женщиной, дарит ей какую-никакую ласку и заботу, получая взамен отличный секс и восхищение в глазах. Для мужчины это выглядит как честный и взаимовыгодный обмен.
Поверь, только сама женщина способна сделать так, чтобы мужчина не приезжал к ней «за сладеньким», а ждал ее у подъезда с цветами, мечтая, что она позволит поспать хотя бы на коврике у двери. И это никакие не игры разума, а всего лишь правильная расстановка границ с самого начала общения.
Любые отношения всегда будут развиваться в зависимости от того, какие правила игры были установлены в начале. И большинство ошибок, которые впоследствии влияют на совместную жизнь и провоцируют боль, недовольство и расставание или не дают ее построить, мы допускаем именно в начале отношений.
Я буду говорить об ошибках, которые допускают как девушки, так и мужчины, потому что любовь как психическое расстройство не имеет гендерного различия.
Ошибка № 1: заворачивание в теплую вату
Люди, которые с первого дня начинают окружать неистовой заботой и назойливым вниманием предмет своего обожания, заранее обрекают свои отношения на провал. Да, первый месяц принимать такого рода поклонение приятно всем, но так не сможет продолжаться долго. Эмоциональный и энергетический обмен должен быть взаимным. Если ты видишь, что человек, которого ты обертываешь в «теплую вату» просто принимает это, но ничего не отдает взамен, советую немедленно остановиться!
Никогда не забывай про это важное понятие — «обмен». И это единственное, что может служить залогом долгого и прочного союза. Если человек только принимает, но ничего не отдает, очень скоро тот, кто полностью подчинил свою жизнь жизни партнера, начнет получать в ответ только дикие приступы раздражения. Примитивно говоря, если женщина готовит ужин, значит, мужчина должен помыть посуду.
Ты скажешь: ну не мужское это дело! Да, я тут с тобой, как никто другой, согласен, и я ненавижу мыть посуду. Это можно заменить добровольным выносом мусорного ведра, уборкой квартиры или привозом продуктов из магазина или любым другим способом позаботиться о своей любимой. И из этих малейших деталей и складывается обмен, иначе вы построите отношения, где ты будешь обслуживать жизнь другого человека. А чтобы тебя уважали и ценили, сначала начни уважать себя.
Ошибка № 2: наверное, это не важно
Большинство людей в отношениях не делятся всем, что их тревожит. Они полагают, что признание в ревности, злость на что-то будет рушить некий «баланс» в отношениях, где все вроде бы нормально. Люди замалчивают обиды, вопросы, которые их тревожат или даже бесят. Через некоторое время их накопится столько, что будет легче обвинить во всех своих несчастьях партнера и просто уйти.
Выход
Если ты боишься разрушить баланс в отношениях лишними вопросами, ревностью или обидами, значит, никакого баланса у вас нет. Нужно говорить обо всем, обсуждать любую мелочь, любую перемену настроения и ее причину. Близость людей измеряется их пониманием друг друга. Когда не нужно слов, чтобы понять, что происходит с другим.
Ошибка № 3: запреты в сексе
Если девушка не готова целиком и полностью отдать свое тело мужчине, то о какой духовной близости и родстве душ может идти речь? Мужчине нужен секс, и это заложено в нас на генетическом уровне — желание абсолютного владения своей женщиной. Отношения должны развиваться во всех направлениях.
Познание друг друга не может ограничиться историями из детства, любимыми фильмами и пристрастиями в еде. Если твой партнер даже в шутку намекает на какое-то разнообразие в сексе, значит, он рано или поздно попробует это. И здесь выбор за тобой: либо вы станете еще ближе и в ваших отношениях постепенно исчезнут любые преграды, либо твой любимый человек пойдет на измену. Скажу больше: потом в этой измене он обвинит именно тебя! И отчасти будет прав, несмотря на то что в этот момент будет конченой скотиной.
Ошибка № 4: расстояние укрепляет чувства
Здесь ключевое и объясняющее суть происходящего слово — «КОНЦЕНТРАТ». Если представить себе чувство как концентрат любви, то все остальное — это вода, которая этот концентрат разбавляет. Люди, работа, вечеринки… Опираясь на свой личный опыт, должен признать, что даже если чувства действительно очень сильные и ты по-настоящему любишь человека, то расстояние и невозможность быть рядом будут день за днем разбавлять концентрат ваших чувств. И сохранить эти чувства — серьезная работа. Любовь и отношения — это радость. Любовь на расстоянии — это система обязательств, которую оба должны соблюдать. Допустим, твой любимый в другом городе, стране и вообще в другом часовом поясе. Ты идешь с подругами гулять и веселиться, подсознательно понимая, что тебя будут ревновать, хотя бы чуть-чуть. Соответственно, ты обязана предпринять все меры, чтобы любимый человек не обиделся и не заподозрил ничего лишнего.
Ты сейчас мне скажешь: «Значит, в отношениях нет доверия, если ревнует, а если нет доверия, то какая это любовь». Объясняю: любовь, настоящая любовь — это эгоистичное и до жути собственническое чувство. Это невозможность делить своего любимого человека вообще ни с кем, потому что твое тело и разум полностью принадлежат ему, и ты требуете взамен того же, на все 100%. И для человека, который тебя любит, не существует большего, чем ты, совершенства. Соответственно, он уверен, что остальные смотрят на тебя так же. Поэтому, если хочешь быть с человеком и для тебя это приоритет в жизни, будь с ним. Любовь способна победить испытание расстоянием, только в случае если один из двоих сможет это расстояние преодолеть и быть рядом.
Ошибка № 5: любите меня, пока я здесь
Многие рано или поздно приходят к выводу, что все эти чувства, любовь, страсть, ревность, слезы — для несмышленых подростков, которым эндорфин и тестостерон бьют в голову, толкая их на безумные глупости.
Люди решают, что пора вырасти, повзрослеть, найти в чувствах некое равновесие. Они встречают человека, который готов для них на все и ничего не требует взамен. И решают, что он им подходит. Мол, любите меня, пока я здесь.
В первой части я объяснил, что в таких отношениях нарушен обмен, а значит, они изначально обречены на провал. Но самое страшное не это, а то, что люди готовы отказаться от настоящих чувств и эмоций, любви, страсти взамен на простой жизненный комфорт. А ведь именно эти чувства и делают нас людьми. Комфорт не подарит счастья, а значит, и не сможет причинить вам боль.
И здесь нет вам судей, потому что это ваша жизнь. Да, та самая, одна-единственная, которая уже никогда не повторится. Однажды мы все состаримся и умрем. Но на смертном одре я бы не хотел вспоминать о том, как комфортно мне было. Я буду вспоминать, как любил, ненавидел, боялся признаться в своих чувствах, ревновал, летел 13 часов в самолете, чтобы провести одну ночь с любимой, а потом валялся среди ночи на полу и рыдал так, что сердце разрывалось. Чувства — это то, что делает нас людьми, и то, что наполняет нашу жизнь смыслом.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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