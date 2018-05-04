Как тебе не стыдно, Россия!

Стыд и позор России, помогавшей в Сирии и сражавшейся на нашей стороне, сражавшейся вместе с нами. Обеспокоена ли ты сегодня, наблюдая за израильскими ракетами, которые уничтожают большую военную базу, имя которой «База 47», уничтожают склады боеприпасов к востоку от Алеппо и на юге Хамы. Россия, мы предоставили тебе море, сушу и воздух. У тебя есть военно-морская база в Тартусе — одна из важнейших баз на Средиземном море. Мы предоставили тебе и авиабазу — одна из ключевых точек вылета самолётов для участия в любой воздушной операции. Мы предоставили тебе соглашение о разведке газа в приморской зоне Латакии.

Мы не отрицаем твоей помощи и твоих усилий. Мы не отрицаем тех героев, которые подали пример не только как нужно уничтожать террористов, но и изменили расстановку сил так, что Сирийская арабская армия стала сильнейшей. Нет, Россия, мы не просим твоего содействия в освобождении Палестины. Но у тебя есть десятки ракетных комплексов С-600 и С-400, которые вполне способны были бы ещё вчера сбить израильские ракеты, упавшие южнее Хамы и восточнее Алеппо. Но почему же ты этого не делаешь? Почему не запускаешь свои С-400 и С-600?

Мы терпим удары, бомбардировки и миномётные обстрелы. Нам не важен вопрос твоего престижа, Россия: пока ты находишься в нашей стране и дислоцируешь здесь свои вооружённые силы, происходят бомбардировки основных центров этой страны. И не совестно ли тебе, что ты не атакуешь своими ракетами те воздушные цели, которыми бомбят ту землю, на которой находятся твои войска?

Вся история свелась к одному вопросу — вопросу об уничтожении воздушных целей. Если хотя бы раз будут уничтожены воздушные цели, Израиль больше не сделает этого снова, и больше никогда не будет бомбить Сирию. Если хотя бы один раз падут эти цели над Сирией, подобная проблема перестанет существовать. Но что же мы сделаем, Россия, если ты не даешь нам С-300?

Россия, мы противостояли сговору, с помощью которого хотели расправиться с нашим народом, и ты оказала нам поддержку и с гордостью откликнулась на призыв. Мы свидетельствуем перед Господом о твоей большой заслуге. Однако со своей стороны мы также говорим о том, как ты, размещая свои войска на сирийской земле, молча соглашаешься с бомбардировками сирийской территории, в то время как здесь находятся российские военные базы, а также российские солдаты и офицеры — как в самом Дамаске, так и в его окрестностях.