Братья Емельяненко помирятся в Екатеринбурге. Но это не точно

5 мая в Екатеринбурге бой с участием Александра Емельяненко возглавит турнир RCC 2. Как стало известно Sport24, его собирается посетить Федор Емельяненко

Удивительная новость, учитывая, что в 2017 году отношения братьев накалились до такой степени, что их негатив по отношению друг к другу стал достоянием общественности.

Как все начиналось

Ну, собственно, я предложил Феде: «Давай я с ним подерусь, ты за это время сможешь подготовиться». Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против «Крокопа», я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал. То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат отгреб от профессионала, ничего страшного.

Это Александр в беседе с корреспондентом «Советского спорта» вспоминает август 2004 года, когда он за две минуты проиграл хорвату Мирко КроКопу.

Я всегда и во всем старался вступится за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него.

Это то самый кусок из интервью (октярь 2017-го), который вынудил Федора в не свойственной себе манере выступить публично.

Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. Я обычно не комментирую чужие высказывания. Но уже не мог молчать. Это мой первый и последний ответ тебе. Я считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь. А теперь самое главное, из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких.

Ответ Александра не заставил себя долго ждать.

В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро, и все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит. Если ты косишь под праведника, так придерживайся этого, чтобы нимб над твоей головой не тускнел. Он слишком высокого мнения о себе, заоблачного. Пора бы ему спуститься на землю и начать ходить по ней.

В дальнейшем Федор вернулся в свое привычное состояние и на каждый вопрос про брата отвечал: «без комментариев».

Как все закончится

В марте 2018-го Александр в интервью «Спорт-экспрессу» дал понять, что все будет хорошо.

Наверное, с его стороны это была минутная слабость. Он же никогда не выделялся поспешными заявлениями. Всегда был рассудительным, думающим, взвешивающим. А тут раз… Сорвался, поспешил, поторопился. Наверное, были какие-то обстоятельства извне, которые его спровоцировали. А он просто на мне выместил. Всему свое время. Успокоится все, уляжется, выровняется. Все будет нормально, не переживайте.

После победы Федора над Фрэнком Миром Александр, пусть и сдержанно, но поздравил брата. Этот пост стал самым комментируемым в инстаграме бойца.

С большой долей вероятности, Федор будет вживую наблюдать, как Александр попробует выиграть свой четвертый поединок после освобождения из колонии.

Есть все предпосылки думать, что в субботу вечером Емельяненко-старший не ограничится ролью зрителя.