Любовная лодка идет ко дну: как понять, что пора расставаться?

Фредерик Бегбедер (52) пришел к выводу, что любовь живет три года, и даже написал по этому поводу книгу. «В любви положение становится по-настоящему тревожным, когда пара переходит от порнофильма к детскому лепету. Заметно становится очень быстро: даже голоса ломаются за несколько месяцев совместной жизни. Мужественный мачо с зычным басом начинает сюсюкать, как младенец на коленях у мамочки. Роковая женщина с хрипотцой в голосе превращается в сиропную девочку, путающую мужа с котенком. Нашу любовь сгубили интонации», — писал он. А на какие еще признаки того, что пора расставаться, надо обратить внимание, расскажет PEOPLETALK.

Тебе приходится спрашивать разрешения

Это, конечно, мило, когда ты уважаешь желания и потребности своего партнера и пытаешься советоваться с ним. Но вот если это переходит из разряда «компромисс» в что-то вроде «можно я схожу на вечеринку с друзьями?», пора задуматься — ты имеешь право делать то, что хочешь, и спрашивать дозволения своего благоверного не обязана.

Ты постоянно на нервах

Всю свою энергию ты тратишь не на то, что доставляет удовольствие тебе, а на то, как бы сделать приятно ему. А еще ты постоянно с ним споришь и ругаешься. Счастливые отношения должны приносить радость, а не стать причиной ранней седины и постоянных походов в аптеку за успокоительным.

Ты не можешь быть собой

99% людей на первом свидании пытаются показаться лучше, чем они есть на самом деле. Потом раскрепощаются и влюбляются друг в друга уже за то, какие они есть. А вот если тебе приходится постоянно следить за собой и притворяться ради кого-то, пора делать ноги. Если тебя не любят такой, какая ты есть, значит, тебя и не заслуживают.

Ты не разговариваешь

Разговаривать с партнером и обсуждать ваши проблемы, а не откладывать их в долгий ящик — залог счастливых отношений. Всеми силами пытаешься избежать любых серьезных бесед? Возможно, ты боишься и самого разговора, и его последствий. Поговори с ним один раз и реши, что ты хочешь от этих отношений — продолжить их или поставить точку.

Он постоянно заставляет тебя чувствовать себя плохо

Партнер должен поддерживать свою вторую половинку во всем. Если этого не происходит и ты постоянно чувствуешь неуверенность в себе, то из этих отношений нужно выбираться. Через какое-то время ты найдешь того, кто поможет тебе раскрыться.

Он тебя не слушает

Твоя работа ему не интересна, проблемы дома или на учебе не волнуют, да и в принципе он не запоминает, что ты говоришь. Просила на день рождения сережки — получила браслет. Говорила, что любишь цветы, — букетика не дождешься. Ну что это такое? Твое мнение его не волнует, так почему ты еще с ним?

Вы часто ссоритесь

Что тут скажешь: некоторые путают постоянную ругань со страстью. Запомни раз и навсегда: это не так. Если ни дня не проходит без ссоры, значит, вы не можете притереться друг к другу.

Ты часто думаешь о прошлом, а не о будущем

Через год отношений ты вспоминаешь, как хорошо было в начале, снова и снова проигрываешь ваши первые свидания в голове, но о будущем думать совсем не хочешь? Значит, ты просто его не видишь со своим партнером.

Ты вынуждена что-то прятать

Прячешь чеки из салонов красоты, магазинов и ресторанов, чтобы не расстраивать своего парня, — он все время кричит, что ты тратишь слишком много? Все просто: он пытается тебя контролировать, а тебя это не устраивает.

Ты ему не доверяешь

Ты никогда не знаешь, что от него ожидать. Пойдет в бар с друзьями и вернется: трезвым, выпившим, пьяным в стельку, не вернется вообще (нужное подчеркнуть). Ты не доверяешь ему, а это, пожалуй, главный признак того, что отношениям конец.

Ты думаешь о расставании…

…и это приносит тебе облегчение. Если ты понимаешь, что без него тебе будет лучше, почему ты еще с ним?

Анастасия, 26 Я встречалась с молодым человеком два года, и вроде бы все было нормально, он даже говорил о свадьбе. Но я часто ловила себя на мысли, что мне приходится постоянно подстраиваться под него, идти на компромиссы, и в итоге я просто перестала чувствовать себя свободно. В конце концов я поняла, что просто сгорю в этих отношениях, и рассталась с ним.

Катя, 24 На втором свидании парень сказал мне: «Я ни одну свою девушку не отпускал видеться с друзьями без меня». В ту же секунду и след мой простыл — никто не имеет права ограничивать меня в общении с друзьями.

Антон, 26 Все это относится и к парням тоже! Девушки часто впадают в крайности и считают, что мы должны крутиться вокруг них, как пчелы около меда. Причем они уверены в своей уникальности. Только это не так. Хороших и свободных в наше время полно. Так что, если мне начинают что-то запрещать, капать на мозг или игнорировать, я даже не переспрашиваю — ухожу.

Артем Пашкин, психолог

Тревожных сигналов может быть бесчисленное множество. Самое главное — прислушаться к внутреннему голосу разума, и уж если он говорит, а то и кричит о том, что что-то не так, значит, скорее всего, так оно и есть. В подобного рода ситуациях интуиция подводит крайне редко. И здесь абсолютно неважно, сколько вы уже вместе или через что вы вместе прошли. В конце концов, все жизни кончаются, все сердца разбиваются, а неравнодушие — это не преимущество.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubovnaya-lodka-idet-ko-dnu-kak-ponyat-chto-pora-rasstavatsya/