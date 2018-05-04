Сенсация! Заговор женщин раскрыт!

Мужики! Я раскрыл страшную, женскую тайну! Сейчас пишу в страхе за свой рассудок и жизнь! Ведь это открытие века! Передайте эту информацию среди ваших знакомых мужчин, юношей и мальчиков! Не доверяйте эту информацию, женщине…даже за бурный секс!

При встрече наш позывной, особый жест…как-бы невзначай вы приподнимаете штанину, чтобы стал виден, носок. И мы поймём, что ты в теме!

Итак…мой лоб покрывает обильная испарина, от мощи этой информации, которая корнями уходит в женское подсознание. Нам её не искоренить, мы только можем, молча бороться.

Мужики всех стран — Объединяйтесь! Не надо сдаваться! Вместе мы сила…наверное!

Суть моего открытия!

Каждая женщина, с молоком матери (т.е бессознательно) получает эту информацию. Эта информация проникает в её мозг, интегрируется в высшую нервную систему и начинает действовать, только тогда, когда у женщины появляется мужчина.

Когда мужчина, юридически или морально связан с женщиной (т.е она определит, что мужчина в её руках) в ёё мозгу срабатывает, определённый кластерный чип, состоящий из определенного набора аминокислот. Это как кнопка, которая при нажатии, запускает определённую последовательность действий, для полного, морального, материального, ментального и сексуального подчинения нас…мужчин.

Я всё ещё не под каблуком, только потому, что там, где я живу (Доминикаская республика) у меня полностью, отсутствует, основной, необходимый для моего подчинения фактор!

Только благодаря этому, я ещё в силах писать эти строки, а не бреду с мусором в руках и мыслью:

-Что-же я опять сделал не так!

Женатый мужчина, полностью деморализован и безынициативен. Он не может, как раньше смело броситься на добычу и разорвать её на куски. Он должен подойти к своей женщине и неуверенно вопросить:

-Хотел посоветоваться с тобой, дорогая!

И если только, женщина оценит текущее событие, как выгодное для неё, только тогда мужчине даётся…ДОБРО!

И так в любом вопросе. Только в кругу своих друзей, мужчин. Мы наконец, временно, избавляемся от этого влияния и становимся сами собой.

Итак, суть открытия!

Ребята, мужики! Как часто вы искали свои носки, будучи неженатыми пацанами?

Я вас отвечу:

-НИКОГДА!

Они или всегда были в паре (пусть не совсем чистые и с дырками в районе большого пальца) НО ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ ВМЕСТЕ!

Как инь и янь. По сути, наши носки и есть инь и янь. Попробуй одеть разные носки по цвету или длине.

Весь день у тебя пойдёт наперекосяк. Ты будешь думать, что все пялятся на твои разные носки. Ты будешь опускать брючины всё ниже, тем самым выглядя нелепо и глупо. О каких проектах и бизнесе, может идти речь. Ты полностью деморализован и морально подавлен….а значит уязвим.

А дома, тебя такого тёпленького принимают и промывают мозг. Тебя подчиняют своей воле, такого беззащитного и подавленного. И это есть во всех цивилизованных странах.

Вопрос «Куда исчезают носки?» давно волнует цивилизованных людей. У этого мистического явления даже есть имя: в англоязычных странах его называют Single-Socks-Phänomen («Феномен носков-одиночек»), в Германии — Sockenschwund («Исчезновение носков»)

И напротив, когда твои носки в паре, свёрнуты в аккуратный комочек, это готовый символ инь и янь. Мужского и женского начал. Единения всех энергий.

Ты уверен, глаза блестят, твоя походка решительная и энергичеая. Ведь тебе нечего скрывать. Ты в гармонии. И это есть во всех цивилизованных странах.

Ребята! Я ещё полностью не выяснил, как они это делают и когда. Мне кажется, когда мы крепко спим, женщины всего мира, каждая в своём временном поясе, тихо встают, направляются к месту где ты хранишь символ своей целостной натуры. И тонкими, холодными пальчика, разъединяют эту целостность!

Я подозреваю, что они делают это несознательно, поэтому совершенно бесполезно их пытать, вводить в гипноз или впрыснуть им «сыворотку правды». Они ничего не скажут. Даже если вы уверенны, что ОНА, это вторая половинка, кусочек вашего сердца и у вас нет секретов! ТЫ ОШИБАЕШСЯ!СЕКРЕТ ЕСТЬ! А точнее древний сговор, между всеми женщинами Земли.

Почему я думаю, что они делают это неосознанно? Всё просто!

Я не ношу носки вообще, в силу жаркого, тропического климата. НО!

Мои женщины их носят, так как умудряются мерзнуть даже в тропиках.

Так вот…ВНИМАНИЕ…ОНИ ВСЕ (а их у меня три…жена и две дочки) носят разные носочки! Всегда!

Я сначала умилялся и хихикал, но потом начал это расследование.

Так как программа запущенна, её им надо реализовывать! А у меня нет носков! Так они распаровывают носки, друг дружки!

У меня есть предположение, где они хранят вторую, украденную пару! Но в силу того, что проверить это нет никакой возможности. Это моё предположение остаётся в разряде теории.

Я думаю, что все носки, которые они разъединили, охраняться там, где ОНИ ХРАНЯТ СВОИ ТАМПОНЫ!

Не один нормальный мужик, не будет рыться в месте, где хранятся женские тампоны и прокладки. Случайно натолкнувшись на такой тайник, нормальный мужик, совсем не по мужски, фальцетом заверещит, как будто его укусила сколопендра и немедленно, с позором, ретируется, навсегда определив это место, как «ТАБУ»

МУЖЧИНЫ! Тайна раскрыта! Я в опасности! Подставьте свои могучие плечи поддержки!

Объеденийтесь в группы и сообщество..одно из них я создал, специально для нас…

Вот оно…добавляйтесь…я вас жду!

ссылка

¡No pasarán! ОНИ НЕ ПРОЙДУТ! Viva la Cuba! Куба жива!

P. S Кстати, я выявил тайного помощника женщин. Это существо было замечено, за кражей носков (см. Гарри Потер)