Живой дизайн для твоей квартиры

Мы уже рассказывали о крутом тренде — экостенах, которые быстрыми темпами набирают популярность в нашей стране. Что вообще такое экостена? Если вкратце, то это монтируемая на стену установка, состоящая из нескольких секций, на которой расположены живые растения и цветы. Почему они так популярны? Во-первых, они убирают ту серость, которая присуща российским архитектурным решениям. Да, за окном унылый вид, зато у тебя дома собственный сад. Во-вторых, улучшают качество воздуха в квартире. Ещё со школы каждый знает, что чем больше растений, тем больше воздух насыщен кислородом. В-третьих, они способствуют психологическому отдыху. Зелёный цвет благоприятно влияет на настроение и самочувствие: глядя на такую стену, ты будешь отвлекаться от городской суеты, уйдёт стресс и повысится работоспособность.

Мы нашли компанию Alivotec, которая занимается созданием экостен, и расскажем тебе о том, почему стоит установить экостену у себя в доме.

Почему стоит заказать экостену в Alivotec

Кроме основных для всех экостен плюсов, экостены от Alivotec имеют следующие преимущества: 1. Модульность. Все системы вертикального озеленения Alivotec спроектированы таким образом, чтобы облегчить высадку растений. Есть как модули на одно растение, куда цветы просто переваливаются из транспортного горшка, так и ещё более простые модули на три растения, в которые цветы ставятся прямо в транспортных горшках.

2. Простота сборки. Так как конструкция экостены является модульной, то сборка проходит быстро и напоминает конструктор. Даже самостоятельный монтаж не составит труда, но всё же рекомендуем тебе доверить установку специалистам. 3. Система автополива. Тебе не придётся бегать с лейкой несколько раз в неделю. Достаточно залить воду в резервуар, и экостена будет постоянно поддерживать оптимальную влажность. Кроме того, ты можешь полностью автоматизировать систему полива, подведя к ней воду от водопровода и присоединив выход к канализации.

4. Возможность создать уникальный фитодизайн. В отличие от других компаний, предлагающих только готовые экостены, Alivotec может разработать проект озеленения, подобрать кашпо и растения, а также создать композиции. Заказать разработку фитодизайна → 5. Профессиональный уход. Ты можешь заказать обслуживание экостены. В этом случае сотрудники компании несколько раз в месяц будут выезжать к тебе для осмотра растений, подкормки, обрезки и других процедур по уходу за экостеной.

6. Отсутствие насекомых. Перед высадкой растений сотрудники компании обрабатывают грунт безопасным для здоровья составом, который предотвращает появление насекомых. Ну а если непрошеные гости всё же появятся, то специалисты компании могут выехать к тебе домой для устранения проблемы. Обязательно ли ухаживать за экостеной? Главное для экостены — вода. Если обеспечить растения водой, то экостена будет жить и радовать глаз. Однако растения без обрезки будут больше напоминать джунгли, нежели парк. Именно поэтому, если есть желание сделать экостену аккуратной и красивой, ты можешь обратиться за уходом к профессионалам. Ты самостоятельно можешь добавлять любые растения, делая уникальные композиции.

Кому подойдёт такая экостена? Любому человеку, которому хочется сделать из бетонных джунглей настоящие. Экостена — это отличное дизайнерское решение, которое точно удивит твоих гостей и, что главное, будет радовать тебя своим жизнерадостным зелёным цветом и ароматом цветущих растений. Заказать экостену →