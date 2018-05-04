Бары, тигры и фуникулёр

Роман Гек, Владивосток. АрхитекторЯ увлекаюсь каучсёрфингом лет семь-восемь. Сначала воспринял это просто как способ путешествия без отелей, но быстро понял, что всё не так однозначно. Все каучсёрферы делятся на принимающих — хостов и тех, кто гостит, — сёрферов. Я чаще принимаю путешественников у себя дома. Раньше моя квартира больше напоминала проходной двор: порой одни гости не успевали уехать, как прибывали новые. В один год я принял около ста сёрферов. Я занимаюсь каучсёрфингом, потому что просто люблю людей. Мне нравится, как одна кенийка описала своё понимание этого движения: Очень важно ощущать себя в мире именно через людей. Во Владивостоке можно найти что-то для каждого — зависит от предпочтений и интересов. Если меня спрашивают, что посмотреть, я советую открыть путеводитель и начать со списка достопримечательностей. Но часто бывает, что те, кто готовился к поездке, мне открывают вещи, о которых я не знал, и мы вместе их изучаем.

Тимофей Щербаков, Владивосток. Работает в сфере организации мероприятийЯ занимаюсь каучсёрфингом где-то пять-шесть лет. О нём мне рассказали мои знакомые из Европы, у которых я жил во время путешествий. Для многих людей это просто возможность бесплатно путешествовать. Я тоже так думал, но позже понял, что каучсёрфинг — это нечто большее. Это обмен культурами, общение, невероятные знакомства. Многие люди думают, что уровень гостеприимства у русских людей достаточно невысокий. Это неправда. Одним из тех, кто занимался популяризацией каучсёрфинга в России, был посол Филиппин. У него была квартира в пять или шесть комнат в Москве. И там останавливались каучсёрферы.

При планировании поездки в другую страну важно понимать, что ты хочешь получить. Ведь есть туризм, а есть путешествие. Когда ты едешь по путёвке, ты находишься в зоопарке, где экскурсовод рассказывает тебе про зверей и показывает, где что находится. Если ты путешественник, ты находишься на сафари. Если хочешь полного погружения, ты должен жить с этими людьми, понимать, что для них плохо, а что хорошо. Когда кто-то едет в Барселону, то представляет себе или герб, или готическую постройку, а я представляю себе людей, с которыми я проводил время, — и потому мне хочется ехать именно к этим людям, в эти места. В каучсёрфинге важно уважать правила друг друга. Например, кто-то готов принимать людей, которые курят, кто-то не готов. Есть люди, которые ложатся ранним вечером, кто-то вообще не ложится спать. И всё это необходимо обсудить перед поездкой. У меня были случаи, когда я находил на сайте людей близких себе по духу, но конкретно в тот момент я никуда не собирался ехать. И мы с ними просто общались, обменивались сообщениями по сети, я звал их к себе во Владивосток. И вот проходят годы, ты едешь в другую страну, а у тебя там уже есть знакомый человек. Я могу показать людям ночную жизнь Владивостока, пройтись с ними по секретным барам в частных квартирах, могу сходить с человеком в Театр оперы и балета, океанариум, показать корейскую нелегальную забегаловку, где можно съесть собаку. То, что ты демонстрируешь человеку, зависит от тебя. Если ты любишь свой город, ты его открываешь и для себя в том числе. А я очень сильно люблю Владивосток.

Светлана Трусова, Хабаровск. Работает в сфере PRЯ увлеклась каучсёрфингом из желания попрактиковать английский. Сначала пришлось долго уговаривать мужа. Было сложно убедить его в том, что привести в дом постороннего человека — безопасно. Мы занимаемся каучсёрфингом год и за это время успели принять около 17 путешественников. За всё время были ребята из Бангладеш, США, Аргентины, Ирана, Германии и Франции. Языкового барьера при общении с каучсёрферами нет. С Джошем из Сиэтла и с многими другими мы отлично общались на английском, хотя я сначала переживала и боялась, что не справлюсь. Сложнее всего получилось с немцами. У нас была довольно своеобразная пара из Германии. Я не всегда понимала их юмор. Первым нашим гостем стал турист из Кореи в феврале 2017 года. У него была мечта — сходить в настоящую русскую баню и броситься в снег. Была ещё пара из России. Они путешествовали с овчаркой автостопом и выступали в детских домах. Как-то к нам вписался хозяин рекламного агентства из Красноярска. Мы подружились с ним, ходили в бар. А после он на месяц отправился в экспедицию по изучению косаток на Камчатке. Каучсёрферы из Ирана приехали в Россию в отпуск. Они решили показать своим друзьям, что наша страна — это не только Москва. Мы вместе с ними готовили, ездили в зоосад, показали им амурских тигров — очень душевно провели время. Летом у нас было очень много людей. Гостил автостопер из Питера. Мы организовали ему лекцию в Хабаровске. Пришло около 30 человек — мы такого интереса и не ожидали. Он рассказывал о своём путешествии, угощал всех алтайским чаем. Журналист из Аргентины, Хуан Игнасио, ездил по России и снимал видео к столетию российской революции: что думает об этом население, что это событие значит для нашей страны. На тот момент у него как раз недавно вышла книга про Африку. Он сходил на футбол, и в перерыве ему удалось пообщаться с игроком-аргентинцем из нашего хабаровского клуба. Скоро к нам должен приехать каучсёрфер из Колумбии. Он хочет проехать всю страну на автомобиле. Многие в России неправильно понимают смысл каучсёрфинга. Это не бесплатный способ переночевать в чужом городе, каучсёрфинг — это обмен культурой, опытом, знаниями.

Вячеслав Ащеулов, Владивосток. Работает в сфере туризмаВо Владивосток приезжает множество путешественников. Азиатов привлекает здесь то, что это самый близкий европейский город. Для европейцев это город-сюрприз, который просто встречается на их пути в Азию. Больше всего путешественников приезжает из Кореи и, как ни странно, Аргентины. Самая необычная страна, откуда я встречал туриста, — это Мадагаскар. Девушка оттуда путешествовала по России и в итоге оказалась во Владивостоке. У человека из каждой страны складывается своё мнение про наш город. Например, гуляешь с японцами, а они спрашивают: «Почему в рабочее время так много мужчин на улицах? У вас вообще работает кто-нибудь?» И ты задумываешься: «А действительно, почему?»Многим иностранцам искренне нравится у нас. Но один из самых интересных отзывов оставила девушка африканского происхождения. Список достопримечательностей, которые я показываю путешественникам, вполне стандартный: это видовая площадка на фуникулёре, центр города, маяк, мемориальная подводная лодка С-56.

Один раз я даже показывал район Нейбута (спальный район Владивостока) француженке. Там есть заброшенный госпиталь с кучей граффити, которые она очень хотела увидеть. Один парень из Германии выехал на своей машине из дома и доехал до Владивостока. Он выглядел как настоящий стереотипный путешественник на старом микроавтобусе Volkswagen. Он рассказывал, что, когда на родине его спрашивали, куда он едет, и он отвечал: «Во Владивосток», ему никто не верил. Он путешествует зимой, поскольку у него дома сад, за которым летом необходимо ухаживать. И мы с ним вместе пили сок из яблок, собранных в этом саду. Банку с соком он вёз из своего родного города и решил открыть только здесь, во Владивостоке.