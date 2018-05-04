Хорошее начало: 9 советов для первого дня на новой работе

Смена работы ненадолго обнуляет весь предыдущий опыт. Хочется как можно быстрее привыкнуть к коллективу и во всем разобраться, чтобы не чувствовать себя глупой и беспомощной. Вот несколько советов, которые помогут стать уверенней с первого дня работы.

1. Приходи пораньше

Приехать вовремя в первый рабочий день — равносильно опозданию. Ты хочешь показать начальнику, что заинтересована в этой работе, и нет лучшего способа сделать это, чем прийти раньше. Появляться за час до открытия офиса тоже не стоит. Оптимальное время — 10-15 минут. Чтобы соблюсти его, возможно, придется немного погулять на улице, зато никаких сорокаминутных неловких ожиданий у двери и, боже упаси, опозданий.

2. Изучи коллег

Если во время собеседования тебе удалось познакомиться со своим руководителем или коллегами, попробуй найти их страницы в социальных сетях. Дополнительная информация поможет чувствовать себя комфортнее с новыми людьми. Притворяться, что тебе тоже нравится эта музыкальная группа или фильм, глупо, но чем больше узнаешь о человеке заранее, тем проще тебе будет его понять.

3. Задавай вопросы

Первый рабочий день создан для того, чтобы познакомить тебя с компанией, поэтому используй это время по максимуму. Никто не ждет, что ты сядешь и сразу начнешь делать все правильно. Будь любопытна, это покажет твою заинтересованность и поможет быстрее вникнуть в процесс. Не думай, что разберешься во всем со временем, ведь, когда от тебя начнут ждать результата, вопросы будут уже не уместны.

4. Запоминай детали

Старайся первое время на работе больше слушать, чем говорить. Будь дружелюбной, но не вдавайся в подробности своей жизни, немного таинственности не помешает. Обращай внимание на детали: коллега обмолвился о том, что любит кофе с корицей, или руководитель сделал мелкое замечание кому-то из сотрудников. Это хороший навык общения. Людей всегда впечатляет, когда кто-то помнит важные для них мелочи. А начальника не оставит равнодушным твое внимание к нюансам в работе.

5. Спроси начальника, как будет измеряться твой успех

На любой работе важно с самого начала иметь краткосрочные и долгосрочные цели, задачи и понятный план. Прежде всего, спроси руководителя, как будет измеряться твой успех. Чтобы быть продуктивной, ты должна четко понимать, чего от тебя ждут. Это поможет правильно распределять энергию и время. Кроме того, ты позиционируешь себя как активного сотрудника.

6. Начинай работу с хороших организационных привычек

Формируй правильный рабочий лайфстайл с первого дня. Не копи непрочитанные письма в почте, используй электронные планировщики для распределения задач. Если твой предшественник оставил дела в беспорядке, не принимай это как должное. Найди время, чтобы создать комфортное рабочее пространство и расставить все по местам.

7. Не выкладывай новые идеи сразу

Первое время направляй рабочую активность в правильное русло. У тебя может возникнуть много идей, которыми хочется поделиться с коллегами и руководителем, но не стоит спешить. Ты еще плохо знаешь стиль работы в этой компании и не можешь судить объективно. Отказываться от инициативы не нужно, просто оставь ее на потом. У тебя будет время хорошо обдумать свои предложения и понять, уместны ли они. Посвяти первый рабочий день ознакомлению. Налаживай отношения с коллегами и руководством и получай необходимую информацию.

8. Записывай все В первый день на работе ты столкнешься с большим объемом новой информации. Имена коллег, пароли, незнакомые программы, список задач. Старайся фиксировать каждую мелочь, даже если сейчас уверенна, что запомнишь это. Волнение и тревога помешают сразу мыслить адекватно, а записи помогут избежать необходимости переспрашивать все по нескольку раз. Перед новым рабочим днем можешь еще раз пересмотреть сделанные накануне заметки, чтобы ничего не упустить.

9. Найди наставника

Возможно, к тебе приставят человека, который будет вводить тебя в курс дела первое время, но если нет, найди его сама. Выбери дружелюбного коллегу, к которому можешь обратиться с возникающими проблемами. Он поделится, как лучше подойти к выполнению задачи, расскажет особенности, о которых не упомянул начальник. Просить помощи неловко, но это поможет быстрее вникнуть в рабочий процесс, избежать ошибок и наладить общение с коллективом.