Прямые ноги или скрещенные: как должен сидеть мужчина

Ты наверняка замечал, что, в зависимости от ситуации или места, твое сидячее положение приобретало различные позы, и вряд ли ты придавал особое значение тому, почему так происходит. Ведь, помимо банального «нога затекла», есть еще множество психологических факторов, которые определяют положение наших ног во время сидения. Та или иная поза может сигнализировать твое нервное напряжение, уровень доверия к собеседнику, открытость при разговоре и даже степень мужественности. Предлагаем тебе узнать, что означает каждая из этих поз и почему не следует скрещивать ноги, если ты считаешь себя эталоном мужественности.

1. Ноги впереди и колени вместе

Для начала рассмотрим позы без скрещивания ног. Первая — когда колени либо располагаются близко друг к другу, либо разбросаны примерно на 5-20 см. Поза эта не самая удобная и довольно противоестественная для мужчины, если только ты не делишь заднее сидение автомобиля с семью попутчиками. И противоестественность эта выражена прежде всего физиологическими особенностями строения мужского таза. В отличие от женского, он имеет меньшую ширину, а угол шейки бедренной кости у мужчины больше, поэтому данное положение ног создает дополнительное давление на бедра. Ты почувствуешь это, если будешь долго сидеть в такой позе, и тебе невольно захочется развести ноги.

2. Разбросанные ноги и плечи

В этой позе обе ноги находятся на полу, а колени отодвинуты друг от друга на расстоянии 25-60 см. Такое положение присуще мужчинам и является для тебя, скорее всего, наиболее привычным. Во-первых, данной позой ты не стесняешь своего маленького друга между ног, а во-вторых, раскидывая ноги, парень невольно маркирует собственную территорию. Возможно, ты заметил, что такое положение ног является характерным для людей с властью: короли сидят на больших тронах; место босса за столом переговоров всегда находится с краю, где нет соседей. К тому же данная поза сидящего демонстрирует, что он открыт для общения. Когда открывается тело, открывается и ум. А закрытость от окружения выражена склеиванием бедер как защита «самого главного» органа.

3. Перекрестная позиция «нога на ногу»

Самая популярная поза со скрещивающимися ногами. Принято считать, что такое положение ног чаще всего используется мужчинами в Европе. Одна нога закинута на другую, и происходит «склеивание» в области бедер. Данная поза вытесняет пространство впереди сидящего, что означает его желание оградиться от окружения, спрятавшись в таком положении, словно в крепости. Это объясняет, почему некоторые считают скрещенные ноги менее мужественной позой. Можешь понаблюдать за этим во время деловых встреч или обычного разговора. Когда мужчина принимает данную позу (а вдобавок еще и руки скрещивает), он практически исключается из диалога либо пытается отстраниться от навязываемой ему речи. Было замечено, что люди, которые в разговоре скрещивают ноги, чаще не соглашаются с собеседником или хуже запоминают содержание беседы. Поэтому, разговаривая с человеком, обрати внимание на то, как он сидит. Возможно, пока ты приводишь ему свои доводы, он в голове придумывает, как бы тебя послать, или, того хуже, вспоминает, как классно оттянулся в баре на прошлых выходных.

4. Положение зафиксированных лодыжек

Поза, при которой колени расставлены в разные стороны, а ноги перекрещены в области лодыжек. Считается, что данное положение является признаком того, что человек что-то скрывает. Эта поза сопоставима с кусанием губы, потому что также является признаком сдерживания отрицательных эмоций: страха, волнения, непонимания. Человек, сидящий так, обычно помещает руки на колени либо крепко сжимает ими подлокотники кресла. По этой позе можно легко определить, что собеседник волнуется. Поэтому не советуем сидеть так во время важного разговора, будь то собеседование или признание своей девушке в том, что ты всю ночь работал, хотя на самом деле учился расстегивать зубами лифчик стриптизерши из соседнего бара. Наблюдение за ответчиками во время заседания суда выявило, что многие из них скрещивают ноги как раз таким образом, при этом пряча стопы под сиденье. Таким образом они стараются скрыть психологическое напряжение. Стюардессы на борту самолета также могут выявить потенциального преступника по соответствующей позе.

5. Положение «лодыжки на колене», или «Я здесь босс»

Классическая мужская поза, когда одна нога забрасывается на другую, опираясь лодыжкой на колено. Психологи считают это положение проявлением властной натуры и легкой агрессии. Позиционирование таза подчеркивает гениталии, что является биологическим жестом бессознательного желания доминировать и продемонстрировать большую самоуверенность. Некоторые мужчины на деловой встрече принимают данную позу, чтобы подчеркнуть свой статус. Видишь парня, который сидит таким образом — читай между строк: «Я успешный, я сильный и ценю свое время». Если ты о себе такого же мнения, то можешь сидеть подобным образом, но учти, что данная поза неидеальна, когда принимаешь важные решения. Твое решение будет более взвешенным и уверенным, если обе ноги плотно упираются в пол. 5 ложных выводов о самоуверенности