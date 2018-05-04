«Полосатый рейс»: трагедия укротительницы тигров

Трагедия укротительницы тигров Маргариты Назаровой

Маргарита Назарова родилась в Царском Селе (сейчас город Пушкин Ленинградской области) в семье лесника и сельской учительницы в 1926 году. В детстве девочка занималась бальными танцами, что, скорее всего, и стало отправной точкой для ее цирковой жизни.

Когда Маргарите было 15 и ее семья уже жила в Даугавпилсе, началась Великая Отечественная война, и ее отца призвали на фронт — впоследствии его объявят пропавшим без вести. Мать тем временем перебралась к родственникам в город Павловск.

А вот Маргарита Назарова эвакуироваться не успела — попала под обстрел немецкой армии и была захвачена в плен. И здесь ей в какой-то степени повезло: девушка избежала концлагеря, потому что по воле случая была отправлена в богатый немецкий дом, где работала служанкой до конца войны.

После войны Маргарита приехала в Латвию — ее мать и сестры в то время жили в Риге. Девушка стала работать в маленьком эстрадном коллективе «Цирк на сцене», где выступала с акробатическим номером. Вскоре коллектив стал задействовать в выступлениях собак и лошадей.

И вдруг Маргариту Назарову заметил и пригласил поработать вместе Константин Константиновский, знаменитый дрессировщик и директор Даугавпилсского театра, ее будущий супруг. После свадьбы пара перебралась в Москву.

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В 1953 году Назарова снялась в своем первом фильме — «Укротительница тигров». Главная героиня, Людмила Касаткина , боялась приближаться к тиграм, и Назарова стала ее дублером. С тиграми дрессировщица выступала и в цирке и была довольно знаменита. У супругов родился сын Алексей, а уже через год Маргарита Назарова снялась в фильме, после выхода которого стала легендой, — это был «Полосатый рейс». Теперь Назарова собирала на выступлениях в цирке аншлаги, и вскоре ее пригласили в Горьковский цирк. Тогда она переехала в город Горький.

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В 1970 в жизни известной актрисы и укротительницы произошло трагическое событие, которое буквально переломило ее жизнь. Ее муж Константин Константиновский пострадал при работе с тигрицей — та повредила дрессировщику голову, и началось воспаление. Константиновский скончался в июне 1970. Это так потрясло женщину, что она стала наблюдаться в психоневрологическом диспансере, и о карьере пришлось забыть.

Последние 20 лет жизни Маргарита жила в уединении и общалась лишь с узким кругом людей. Она жила в бедности, и бывшие коллеги обратились за помощью к Михаилу Горбачеву . Он назначил легенде цирка специальную пенсию, но Назарова была гордой женщиной и от «подачки» отказалась. Ее не стало в октябре 2005 года, и ушла она в полном одиночестве. Сейчас имя Маргариты Назаровой носит Нижегородский цирк.

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Сын Назаровой и Константиновского Алексей пошел по стопам родителей: стал дрессировщиком. Сейчас Алексей Константиновкий живет в Европе с семьей.