Проснись и пой: 6 причин начать день с секса

Каким ты видишь свое идеальное утро? Чашка кофе в постель, сладкий круассан, теплый душ? А, может быть, кое-что поинтереснее?

Далеко не все любят утренний секс. Как говорится, «я люблю утренний секс только вечером». То есть одно дело, когда ты никуда не спешишь, у вас двоих море времени и утро начинается в полдень. Все совсем иначе, если у вас стоит будильник на семь утра (а легли вы в два часа ночи), а в семь тридцать уже нужно быть в метро.

И тем не менее у утреннего секса есть столько положительных сторон, что иногда его нужно попробовать, даже если будильник прозвенел в семь утра.

Он тебя расслабит

Прекрасно, если утром ты просыпаешься в чудесном настроении. Если нет (ты не одинока) и ты думаешь только о том, сколько непростых дел тебе предстоит сегодня, то секс способен исправить эту ситуацию.

На самом деле, секс — это простая альтернатива медитациям. Исследователи из Университета Цинциннати доказали, что утренний секс — это естественный способ снизить уровень стресса.

От заставит твой мозг «включиться»

Секс работает ничуть не хуже, а даже лучше бодрящей чашки кофе.

Оргазмы оказывают самое положительное влияние на работу твоего мозга. Они повышают уровень кислорода в крови, за счет этого ты просыпаешься быстрее. Исследование 2014 года, проведенное группой ученых из Университета Мэриленда, доказало, что регулярная сексуальная активность не только способствует образованию новых клеток в мозге, но и улучшает когнитивные способности, то есть ты думаешь быстрее и лучше.

Хорошее настроение на весь день

Ну ладно, может, не на весь, но на ближайшие пару часов точно. В процессе наш мозг высвобождает целый «коктейль» гормонов. Оргазм сопровождает выработку нейротрансмиттеров серотонина и дофамина, который и отвечает в нашем организме за удовольствие и счастье. А еще тебе достанется порция окситоцина — «гормона любви», благодаря которому мы чувствуем большую нежность и привязанность по отношению к любимым людям.

Ты избавляешься от комплексов

Иногда это утреннее состояние, когда ты проснулась только на половину, работает как алкоголь: замедляет тормозные реакции. Проще говоря, у тебя отказывают тормоза, ты чувствуешь себя свободнее и раскованнее. Кроме того, у тебя просто нет сил заботиться о том, насколько хорошо ты выглядишь, а потому и привычные комплексы отодвигаются на второй план.

Спонтанность — это прекрасно

Давай честно: как правило, утренний секс мы не планируем, он просто случается, и это чудесно, потому что именно спонтанность оживляет вашу сексуальную жизнь.

Чарующий свет

Есть такое время по утрам, когда свет мягкий и ласковый, а твоя кожа золотится в лучах солнца. Если есть солнце, конечно. Обычно такие «золотые часы» случаются на закате и — ожидаемо — на рассвете. Если с закатом ты обычно только покидаешь работу, у тебя есть еще как минимум один вариант.

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