Кто ты из принцесс Disney и когда выйдешь замуж?

Считаешь себя принцессой? А какой именно? Выбирай ту, которая подходит тебе по характеру, и узнай, как заполучить принца.

Белоснежка

Своего идеального принца найдешь не сразу, годам к 30. Скорее всего, только после семи неудачных романов тебе попадется приличный кандидат. Но не спеши рассказывать ему, сколько гномов у тебя было до него.

Спящая красавица

Замуж ты выйдешь рано — до 25 точно (парням нравятся скромные девушки). Но как бы тебе тонко намекнуть… Понимаешь, лежать без движения — не самая удачная тактика. Иначе через пару лет ты точно выяснишь, что принц уже давно качает чужой хрустальный гроб.

Ариэль

Замужество тебе светит только после 30 лет. Когда ты поймешь, что уже не так эффектно смотришься в двух ракушках, то и кандидатов будешь изучать куда менее придирчиво.

Белль

Какое бы чудовище с тобой ни флиртовало, ты все надеешься, что он превратится в привлекательного хозяина замка. Займись лучше карьерой — галерею цветочную открой, например. Все равно своего принца ты встретишь только ближе к 40.

Жасмин

У тебя явная тяга к роскошной жизни — дорогие ковры, золотые украшения. Ну что здесь можно посоветовать, ищи подходящего Аладдина. Не исключаем, что напорешься на пару Джинов — трешь-трешь их лампу несколько лет, а они взяли и испарились. Так что не трать время на сомнительных кандидатов, если хочешь выйти замуж до 30.

Мулан

Настоятельно рекомендуем тебе сменить стиль в одежде. Унисекс− это, конечно, модно, но ничего кроме дружбы ты от принца не дождешься. Как только поймешь, что ты больше не подросток, а красивая девушка, — выйдешь замуж. До 25 точно.

Золушка

Надеешься, что встретишь привлекательного и обеспеченного «крестного», который и платье купит, и карету иностранную подгонит? Здесь все понятно — тебе будет 20, ему 60. Совет вам да любовь!

Рапунцель

Ты очень мнительная особа, а годы-то идут. Чаще встречайся с друзьями и смени наконец прическу. Как выйдешь из салона, так и встретишь своего принца. Зуб даем.

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