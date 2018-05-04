Она была удивлена, когда ее отчим сделал это после смерти ее матери…

Когда мне было пять лет, мой биологический отец покончил жизнь самоубийством. Это заставило меня думать, что со мной что-то не так. Мне казалось, что, если бы я была лучше, то он остался бы жить.

Моя мать вышла замуж вскоре после этого, и ее муж был моим отцом до девятнадцати лет. Я называла его папой и использовала его фамилию в школе. Но, они развелись с мамой и он просто ушел… Я снова задавалась вопросом, что со мной не так, что я не могу иметь отца.

Мать снова вышла замуж, и Боб был прекрасным, добрым человеком. Мне было двадцать лет, и я больше не жила дома, но я чувствовала большую любовь и привязанность к нему.

Через несколько лет у мамы диагностировали рак и не прогнозировали долго прожить. Незадолго до ее смерти Боб пришел ко мне домой сам. Мы говорили о многом, а потом он сказал мне: «Ты должна знать, что я всегда будет рядом с тобой, даже после смерти матери. Можно ли мне удочерить тебя?»

Я с трудом верила своим ушам, слезы текли по моему лицу. Он хотел удочерить меня — меня! Этот человек не был обязан мне ни чем, но он протягивал руку от всего сердца, и я согласилась.

Во время процедуры удочерения судья зачитал нам все права и обязанности, а затем со слезами на глазах, поблагодарил нас за то, что ему выпала честь объявить нас отцом и дочерью.

Мне было двадцать пять, но я была его маленькой девочкой.

Три года спустя у Боба тоже диагностировали рак, и он умер в течение года. Сначала я был ранена и зла на Бога за то, что он забрал и этого отца у меня. Но, в итоге любовь и признание, которые я чувствовала от отца все эти годы, заставили меня ощутить благодарность.

В день отца я всегда думаю о том, что я поняла об отцовстве. Я узнала, что это не зависит от биологии или даже от воспитания ребенка. Отцовство — это дело сердца. Подарок Боба от его сердца согревает мою душу навсегда..