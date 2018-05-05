Под запретом: 5 вещей, которые никогда нельзя делать ради мужчин

Многим из нас приходилось отказываться от малого, чтобы обрести большее. Особенно если речь шла о любимом человеке. Однако существуют вещи, казалось бы, мелочи, поступаясь которыми мы лишаем себя возможности быть счастливыми.

Нет, жертвовать ради отношений, конечно, приходится, ведь их продолжительность во многом зависит от умения идти на уступки. Но никогда не иди на компромисс с самой собой. С кем угодно, но только не с собой! Чем это черевато, WMJ.ru разбирался вместе с психологом Еленой Бабановой, которая рассказала о том, на что мудрый человек не пойдет ради партнера.

Когда мы влюбляемся, наш мозг буквально одурманен гормонами радости. Мы входим в измененное состояние сознания, и нам кажется, что это будет длиться вечно.

Но вечно может длиться только любовь, построенная на общих ценностях и целях. Для того чтобы проверить, есть ли у вас эта общность, нужно включить ум.

Если мужчина заставляет тебя поступать так, как в здравом рассудке ты никогда бы не сделала, например входить в любовный треугольник, нарушать закон или предавать своих родных, то отказывайся от таких отношений.

Женщины часто превращаются в спасательниц, когда мужчина переживает период падения. Они жалеют его, как жалеет мама больного ребенка. Так они лишают своих мужчин внутренней силы и ответственности.

Не бери на себя мужские функции. У такого сценария только две развязки: 1) ты станешь лидером в семье и так и будешь тащить все на себе или 2) если он восстановится после затяжного периода падения, то уйдет, потому что ты перестанешь быть ему интересна как женщина.

Самое лучшее, что может сделать женщина для мужчины, когда у него проблемы, — направить его и поддержать эмоционально, не становясь для него психотерапевтом или коучем.

Если у него временные проблемы со здоровьем, вдохновляй его и поддерживай, но не сокрушайся и не потакай его слабостям. Если проблемы с зависимостью (алкоголь, игромания), помоги найти специалиста, но не бери на себя задачу вытащить его из этого болота. Если финансовый провал, помоги ему найти партнеров и новые перспективы. Но все остальное — конкретно встать с дивана и начать работать — он должен сделать сам. Трудности закаляют мужчину. Отказываясь потакать его слабостям, но в то же время проявляя заботу, ты помогаешь своему мужчине расти и сохраняешь баланс в отношениях.

Ты привыкла к высоким стандартам общения и качеству жизни, а мужчина предлагает то, что тебе не соответствует? Например, в путешествиях ты живешь в пятизвездочных отелях, а он везет тебя в трехзвездочный. Или ты привыкла качественно питаться, а он кормит тебя фастфудом. В таких отношениях постепенно будет нарастать напряжение.

Это также относится и к работе, к социальным связям, к уровню общения и внешности. Если мужчина осознает, что ему надо развиваться, чтобы повысить свои стандарты, и работает над собой, то отлично. Может быть, до встречи с тобой у него просто еще не было возможности многому научиться. Тогда нужно просто дать ему время. Но если для него низкий уровень — норма и он не делает ничего, чтобы расти, то проблемы неизбежны.

Ни одна женщина не заслуживает насилия. «Бьет — значит любит», даже если бьет психологически, — это ущербное убеждение. Никогда такие отношения не будут счастливыми.

Насилие может проявляться и по отношению к твоей личности. Например, если он запрещает делать то, что тебе важно и интересно.

Если он хочет, чтобы ты отрастила волосы или надела платье, не проблема. Невозможно построить счастливые отношения без того, чтобы стараться друг для друга и радовать своим внешним видом и внутренним содержанием.

Но если он хочет, чтобы ты сделала операцию по увеличению груди, а у тебя есть противопоказания или чтобы ты стала такой худой, что это будет угрожать твоему гормональному состоянию… то есть если изменения, которых он желает, будут причинять тебе вред, то уходи. Этот человек любит не тебя и даже не твою лучшую версию, а некую картинку, которой ты, скорее всего, никогда не станешь.

Люби себя, вкладывай в себя и проявляй свою лучшую версию. И тогда рядом с тобой появится достойный мужчина, который будет это ценить.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK