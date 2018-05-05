Пожилая дама не могла вспомнить имя своей подруги. Но, прочти, что было дальше!

Две пожилые дамы, Максин и Гилда, были друзьями на протяжении многих десятилетий. За эти годы они чего только не делали и куда только не ездили вместе.

В последнее время, с уровень физической активности снизился, память тоже начала подводить, поэтому подруги только играли в карты несколько раз в неделю.

Однажды, когда Максин играла в карты, она посмотрела на Гилду и сказала: «Ты не злись на меня, я знаю, что мы были друзьями долгое время, но я просто не могу вспомнить, как тебя зовут. Я думала, думала, но не могу вспомнить. Пожалуйста, напомни мне, как тебя зовут.»

Гилда посмотрела на свою подругу. Минуты три она просто сидела и смотрела.

В конце концов, она спросила: «Как скоро я тебе должна ответить?»