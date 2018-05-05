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Пожилая дама не могла вспомнить имя своей подруги. Но, прочти, что было дальше!
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Пожилая дама не могла вспомнить имя своей подруги. Но, прочти, что было дальше! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Две пожилые дамы, Максин и Гилда, были друзьями на протяжении многих десятилетий. За эти годы они чего только не делали и куда только не ездили вместе.
В последнее время, с уровень физической активности снизился, память тоже начала подводить, поэтому подруги только играли в карты несколько раз в неделю.
Однажды, когда Максин играла в карты, она посмотрела на Гилду и сказала: «Ты не злись на меня, я знаю, что мы были друзьями долгое время, но я просто не могу вспомнить, как тебя зовут. Я думала, думала, но не могу вспомнить. Пожалуйста, напомни мне, как тебя зовут.»
Гилда посмотрела на свою подругу. Минуты три она просто сидела и смотрела.
В конце концов, она спросила: «Как скоро я тебе должна ответить?»
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