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Ситуации, когда мужчине можно и даже нужно отказать в сексе
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Ситуации, когда мужчине можно и даже нужно отказать в сексе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вопреки расхожему мнению, женщина вовсе не обязана бросаться в объятия благоверного по первому зову. Сексологи считают, что дамы не должны бояться отказывать в близости своим мужчинам, особенно когда дело касается некоторых ситуаций. А каких именно, редакция WMJ.ru напоминает вместе с экспертами центра Secrets.
Итак, в каких ситуациях от секса можно и даже нужно отказаться:
По-хорошему, секс вообще не должен быть связан с болевыми ощущениями или каким-либо дискомфортом, физическим или моральным. Первое может возникнуть вследствие недостаточной возбужденности или нехватки естественной лубрикации либо на фоне гинекологических заболеваний. И в том и в другом случае лучше обратиться за помощью к специалисту. Но что точно делать в такой ситуации не стоит, так это терпеть.
Любая боль — это стресс для нашего организма и сигнал к тому, что что-то идет не по сценарию, а значит, нужно максимально быстро прервать болевое воздействие. Если бы боль была привычной для нашего организма, мы бы не отдергивали руку от горячего чайника и бежали бы дальше, подвернув ногу. Но мы этого не делаем. Поэтому если секс приносит тебе неприятные ощущения, лучше сказать об этом партнеру сразу, хотя бы исходя из собственного благополучия.
Случается и такое, что во время секса женщина может потерять интерес к процессу. Происходит это потому, что механизм женского возбуждения устроен гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Если возбуждение спало, необходимо сообщить об этом партнеру, и тогда у тебя будет два пути решения этого вопроса: либо возвращаться на стадию прелюдии, либо завершать акт любви, так сказать, на самом интересном месте. Причина недостаточного возбуждения может скрываться в малой длительности прелюдии или слабой циркуляции крови в органах малого таза, но обе эти ситуации, к счастью, обратимы.
Рекомендации врачей о том, что во время лечения гинекологических заболеваний стоит воздерживаться от половых контактов, — это вовсе не пустые слова. Статистика говорит, что примерно 70% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с молочницей, одним из самых распространенных заболеваний, передающихся в том числе и половым путем, а рецидивы случались у половины из них. Зачастую повторное возникновение заболевания связано именно с несоблюдением врачебных предписаний. Во время болезни организму необходим половой покой, чтобы направить все силы на борьбу с инфекцией или вирусом. Так что в данном случае лучше один раз отказаться от секса, чем дважды потратиться на лекарства.
И для этого необязательно нужна причина вроде раскалывающейся головы, усталости или плохого настроения. Ты можешь просто не хотеть секса, и отказать партнеру в таком случае совсем не должно быть чем-то неловким. Стоит подумать о себе и своих желаниях в первую очередь, а не надеяться, что аппетит придет сам и прямо во время еды. Если мужчина уважает тебя и твои границы, а также заботится о твоем самочувствии, отказ не ударит по его самолюбию, особенно если ты объяснишь, что такое иногда случается и может совершенно не зависеть от внешних факторов. В конце концов, есть множество вариантов для увлекательного времяпрепровождения в паре.
По темпам роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией Россия в 2017 году вышла на третье место в мире, поэтому в XXI веке вопрос об использовании контрацепции стоит особенно остро. Очень часто бывает, что новый партнер отказывается прибегать к барьерным методам контрацепции, когда дело доходит до секса. К сожалению, у нас в стране не развита культура «справок», когда партнеры, перед тем как вступить в интимную связь, подтверждают свое здоровье медицинским заключением об отсутствии ЗППП. Поэтому единственный способ оградить себя от неприятных последствий — это использовать презервативы или отказываться от секса с человеком, который легкомысленно относится и к своему здоровью, и к твоему.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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