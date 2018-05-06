Тест: можно ли считать тебя гуру секса?

Почти каждая женщина периодически занимается самоанализом в момент, когда, в принципе, думать — это преступление против себя самой! Да, речь идет о сексе, о моменте, когда ты должна наслаждаться процессом, а не ставить себе оценки. Но дамы — народ самокритичный и к тому же объективный. Что, кстати, не так уж плохо, учитывая природную любвеобильность мужчин. Нужно идти в ногу со временем, успевать за новыми тенденциями, следить за растяжкой, чтобы быть для любимого лучшей из лучших. Хочешь узнать, на каком уровне сексуальной грамотности ты находишься сейчас, поспеши пройти наш новый тест!

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK