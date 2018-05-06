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Семпличи: «Польщен интересом „Наполи“, но я счастлив в СПАЛ»
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Семпличи: «Польщен интересом „Наполи“, но я счастлив в СПАЛ» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер итальянского клуба СПАЛ Леонардо Семпличи прокомментировал новость о том, что руководство «Наполи» рассматривает его кандидатуру на случай ухода Маурицио Сарри. Семпличи входит в расширенный список кандидатов.
«Польщен интересом «Наполи». Когда тебя связывают с некоторыми клубами, это является свидетельством твоей работы, которую ты проделал. Тем не менее, я сосредоточен на работе в СПАЛ. У меня контракт на следующий сезон, я очень счастлив здесь», — цитирует Семпличи Football Italia.
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