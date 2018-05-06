Подруга BroDude: Юлия Дарюшина

Если ты думал, что Челябинск — это город тяжелой промышленности, вечно окутанный серой пеленой заводского дыма, то ты прав, но только наполовину. Еще это город милых девушек, например таких, как наша сегодняшняя подруга Юлия Дарюшина. Юлия называет себя активной девушкой, и на то есть основания. Она успешно развивается в области визажа, является менеджером по рекламе местного шоурума Malina, а также увлекается фотографией и активно занимается спортом. В планах у девушки со временем открыть собственный шоурум. Нам остается только пожелать Юлии удачи, а пока любуемся ее фотографиями.