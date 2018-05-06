Внутри плохой мамы

Самое жестокое осуждение живёт внутри нас, оно обжигает больнее замечаний других людей, больнее обвинений в свой адрес. Как только женщина становится матерью, она сталкивается с осуждением мгновенно, начиная со слов: «Ой, вы столько набрали за месяц, совсем о ребёнке не думаете?» и заканчивая: «Уберите свою орущую личинку, дома надо сидеть, если родила!». И всё, тут же в голове включается набат самобичевания, жрущий заживо голос здравого смысла и любви к себе. Мы осуждаем себя за то, что сделали и не сделали. Мы бьём себя за то, что слишком мягкие или строгие к детям, за то, что многое не успеваем, за то, что несовершенны и человечны, за то, что трудно сразу перестроиться, трудно в один момент стать идеальной матерью.

Каждый раз, когда я кричу на детей, я осуждаю себя за то, что сорвалась и не предвидела свою реакцию, не уберегла детей от своего гнева. Как будто должна была, как будто есть какой-то неписаный кодекс правил хороших матерей, и там обозначено, что хорошая мать никогда, ни при каких обстоятельствах не должна кричать и злиться. Там много критериев, там миллион пунктов, и ему невозможно соответствовать. 24 часа в сутки быть принимающей и в то же время твёрдой, быть сильной и чувствующей, знать все правила, по которым принято растить хороших детей, и главное, никогда не ошибаться. А если оступилась, сорвалась, ошиблась, не смогла и сдалась, ты сама себя распнёшь на кресте своего материнства. Ну а окружающие обязательно помогут.

У многих из нас в голове звучат слова, будто записанные в самой глубине сознания. Они начинают звучать каждый раз, когда нам случается ошибаться в своём родительстве. Это жестокий монолог осуждения, и в каждой из нас он звучит по-разному, но одинаково безжалостно: «Ты самая ужасная мать, ты опять не успела приготовить ребёнку полезный суп, ты опять накричала, опять не смогла выслушать его. Ты ни на что не способная мать-убийца, твои дети снова болеют, и ты ничего не можешь сделать, а должна. Ты безвольная тряпка, которая думает только о себе. Твои дети стесняются такой жирной и унылой матери, посмотри, на кого ты похожа!». И там может быть ещё много слов и утверждений, тычков и уколов. Каждый раз, столкнувшись со своей неидеальностью, мы слышим этот голос внутри себя.

Мне всегда было страшно и больно сталкиваться со своим внутренним критиком. Я пыталась соответствовать его требованиям, я была суперматерью и суперженой, той, которая никогда не устаёт и не злится. Правда, хватило меня ненадолго, через несколько месяцев такой жизни я ушла в затяжную депрессию. Но самое главное, что, даже будучи таким суперменом, я не снискала у этого критика тепла и понимания, несмотря на все свои усилия, я так и не стала хорошей для самой себя…

И ведь дело действительно не во внешних действиях, не в том, чтобы всё успевать и со всем справляться на пятёрку, а в отношении к самой себе. У таких неидеальных матерей, как я, нет опыта поддержки от других людей. Нас никогда не поддерживали, с нами не церемонились, наши ошибки возводили в степень, а достижения принижали или делали вовсе незаметными. Конечно, для нашего блага, конечно, чтобы мы были хорошими и правильными людьми… для других, но не для самих себя. Попытки соответствовать требованиям внутреннего критика, слушаться его наставлений не приводят ровным счётом ни к чему. Этот голос невозможно отключить, опровергнуть или заставить замолчать. Мы впитали его кожей с самого детства, быть ужасными для нас привычнее, чем быть любимыми. И это та реальность, с которой сейчас сталкивается огромное количество матерей. И эти женщины не знают, как с этим жить…

Много лет я заглядывала в глаза людям, которые были рядом со мной, чтобы найти подтверждение своей «хорошести». Я принимала чужие мнения, я вставала на чьи-то стороны, я говорила то, что было принято, в надежде, что меня признают хорошей (матерью/женой/дочерью/подругой). Я искала признания во вне, совершенно игнорируя тот факт, что не принимаю сама себя. Наученная не любить, наученная осуждать, я сама делала это с собой.

К сожалению, я так и не нашла способа заткнуть рот своему внутреннему критику, я не смогла заставить его замолчать. И до сих пор, когда мои дети сильно шумят или получают двойки, или если я сама ошибаюсь и срываюсь, я слышу, как кто-то до боли знакомый внутри меня дёргает за нужные ниточки, чтобы подкатил ком к горлу, чтобы стало трудно дышать. Я знаю, что мой внутренний критик навсегда со мной, как раненая часть меня, как тот, кто когда-то сдал свои позиции и отверг меня. Я знаю его лицо, я знаю, откуда он. И даже такой несовершенной теперь я себя принимаю.

Трудно признать свою человечность, ведь вместе с этим придётся признать свою глубину. Так хочется верить, что в этом мире всё просто. Что нужно просто делать так, так и вот так, и ты будешь прекрасной женой. А если извернёшься ещё немного, то станешь чудесной матерью. А самое главное, если ещё постараешься (на пятёрочку с плюсом!), то сможешь стать счастливой. А выходит всё прозаичнее и глубже, как бы ты ни старалась, каким бы ужом ни вертелась на сковороде своего родительства, ты всё равно останешься собой. И тут настоящий выбор состоит в том, бежать ли от этого осознания или попытаться познакомиться с собой и встать на свою сторону.