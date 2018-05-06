Пышный бюст Рианны рвется наружу из кружевного боди

Рианна готовится к выпуску коллекции сексуального нижнего нижнего белья Savage x Fenty, Певица опубликовала в Instagram очень соблазнительное фото, на котором позирует в кружевном красном боди.

— написала Рианна.

Комментарии фолловеров получились не менее жаркими: «Женился бы на такой горячей девчонке, как ты, хоть сейчас», «Горячо», «Тело на миллион», «Какая же ты вкусная», «Хочу эту девочку до умопомрачения!», «ОГОНЬ», «Ох, какие дикие мысли у меня сейчас», «Вызывайте пожарных!», «Какая грууууудь», «Совершенство», «Потрясающая», «Рианна, я люблю тебя!», «Ри, ты просто космос, бейба», «Ох какая у тебя стала грудь», «Секси-секси-секси», «Я хочу быть Рианной!».

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Фото:Instagram