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Ты убийца или мышь: в британской армии жестоко издеваются над женщинами-новобранцами
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Ты убийца или мышь: в британской армии жестоко издеваются над женщинами-новобранцами 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Инструктор заставляет новобранца встать на колени и задает ей вопросы: «Почему ты в моей реке? Ты убийца или мышь?»
В Британии подали суд пытается найти армейского инструктора, который жестоко издевался над женщиной-новобранцем во время тренировки. Видео было опубликовано в социальных сетях, сообщает издание Sun.
На кадрах ролика видно, как молодая женщина-новобранец перебирается через реку. Инструктор требует, чтобы она приблизилась к нему. Он заставляет ее встать на колени прямо в мутной воде и задает ей вопросы: «Почему ты в моей реке? Ты убийца или мышь?»
В это время женщина громко плачет, а инструктор продолжает издеваться над ней.
Отмечается, что в рядах британской армии служат почти 7 000 женщин.
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