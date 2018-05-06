Ты убийца или мышь: в британской армии жестоко издеваются над женщинами-новобранцами

Инструктор заставляет новобранца встать на колени и задает ей вопросы: «Почему ты в моей реке? Ты убийца или мышь?»

В Британии подали суд пытается найти армейского инструктора, который жестоко издевался над женщиной-новобранцем во время тренировки. Видео было опубликовано в социальных сетях, сообщает издание Sun.

На кадрах ролика видно, как молодая женщина-новобранец перебирается через реку. Инструктор требует, чтобы она приблизилась к нему. Он заставляет ее встать на колени прямо в мутной воде и задает ей вопросы: «Почему ты в моей реке? Ты убийца или мышь?»

В это время женщина громко плачет, а инструктор продолжает издеваться над ней.

Отмечается, что в рядах британской армии служат почти 7 000 женщин.