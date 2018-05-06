«Люблю больше жизни»: Павел Воля нежно поздравил любимую дочь с днем рождения

Сегодня дочь Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой София отмечает день рождения — девочке исполнилось три года. По традиции, шоумен опубликовал в Instagram нежный семейный кадр, под которым оставил теплые слова в честь именинницы: «Это мы. Мама обменивается поцелуями с сыном, я пытаюсь обнять всех, дочь находится с нами, но умудряется рассмотреть все вокруг. Это мы. Мы так всегда. Но на этот раз София увлечена подарками за моей спиной. Это ее подарки. Ей сегодня три года. Софийка, я тебе уже сегодня всего наговорил, но пишу здесь, зная, что однажды ты это прочитаешь. Моя малышка, будь здорова. Мы все, кто на этой фотке, будем дарить тебе счастье. Потому что ты даришь его нам. Ты — наше маленькое счастье. Наша командирша, заводила, наш громкий смех. Я люблю тебя больше жизни, потому что жизнь до тебя была неполной. Хотя бы только потому, что я ни с кем никогда не танцевал, как с тобой. Я так благодарен твоей маме. Лучшей маме на свете. Она умница. Я так рад за твоего брата. Он у тебя самый-самый. Настоящий мужчина. Твой защитник. Пусть мгновение, замеревшее на этой фотографии, перенесется в каждую секунду нашей жизни. Твоей жизни. Люблю тебя. Держу на руке. Буду держать всю жизнь. Твой папка».

Многочисленные поклонники восхитились нежностью и любовью, которыми пронизана фотография: «Сколько любви», «Очень трогательно», «Павел, это самое милое поздравление, которое я когда-либо читала😍», «Вы такие классные! А слова дочке насколько трогательные, что я аж прослезилась!))», «Как всегда трогательно и душевно) Счастья и здоровья всем вам и с Днём рожденья Софию!», «Очень мило.. это супер послание в будущее..», «Такие искренние слова) любящий папа) это так здорово! Здоровья и счастья Вашей семье)», «Ваша семья-это пример любви, взаимопонимания и нежности. Просто супер!», «Самые правильные слова».

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Годом позднее у пары появился сын Роберт, а еще спустя два года — дочь София.

Фото: instagram