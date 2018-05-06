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Тейлор Свифт поддержала маленькую жертву пожара
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Тейлор Свифт поддержала маленькую жертву пожара 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Американская певица навестила особенную поклонницу, находящуюся на лечении в госпитале. Звезда побывала в Ожоговом центре Аризоны, чтобы лично пообщаться со своей суперфанаткой Изабеллой МакКан, которая лишилась возможности побывать на выступлении Тейлор 8 мая после получения сильных ожогов в результате ужасного инцидента.
По сообщениям журналистов, на этой неделе девочка записала видеообращение к певице. Пострадавшая сообщила, что очень надеялась побывать на концерте Свифт в Глендейле, штат Аризона. Но из-за тяжелых повреждений девочка не сможет покинуть госпиталь. На записи 8-летняя Изабелла, утверждающая, что музыка Тейлор помогает ей чувствовать себя лучше, попросила популярную исполнительницу посетить госпиталь: «Я слышала, что ты приехала, и хотела тебя увидеть, но, может быть, ты сама придешь ко мне».
Удивительно, но Тейлор исполнила пожелание маленькой поклонницы. Через несколько дней после выхода видеообращения, певица появилась в больничной палате, чем очень поразила девочку. Свифт сфотографировалась вместе с Изабеллой и персоналом ожогового центра. Исполнительница сообщила пострадавшей девочке о возможности посетить любой из ее концертов после выздоровления.
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