«Русских тут называют боевой нацией»

Житель Благовещенска Дмитрий отучился на переводчика и, не найдя подходящей работы на родине, решился на переезд в соседний Китай. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянина о жизни в Пекине.

В далеком 2000 году я окончил Амурский государственный университет по специальности переводчик–лингвист со знанием английского и китайского языков. Никто не спешил предлагать мне работу, поэтому постоянно приходилось подрабатывать то там, то тут. После рождения третьего ребенка я начал работать сутки через двое в такси.

Между тем все мои знакомые с факультета разъехались по разным странам. Весной 2007 года моя бывшая сокурсница предложила поискать работу учителем английского в Пекине. Китай не считался далеким зарубежьем: пару сотен метров через Амур — и ты там. Жители Благовещенска нередко ездят туда развлекаться на выходных. Языковой барьер тоже не пугал — сотни заученных в университете иероглифов пылились в голове, поэтому я решил попытать счастья.

Туристическую визу на всю семью удалось получить прямо на таможенном переходе в пограничный город Хэйхэ за пять минут, а впоследствии я уже получал бизнес-визу. В те времена визовых осложнений еще не было: как мне кажется, проблемы начались после Олимпийских игр 2008 года.

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Китай я представлял по собственному опыту Хэйхэ: шумное грязное место, где все торгуются, однако есть вкуснейшая в мире «китайка» — ресторан китайской кухни. Кроме того, о китайских реалиях многое рассказывали бывшие сокурсники, перебравшиеся в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. В их глазах Китай представал исключительно как продвинутая цивилизация, место, где платят огромные зарплаты в валюте и иностранец может позволить себе все. Хотя, если честно, больше всего мне хотелось не богатства, а простой уверенности в том, что завтра я смогу накормить детей нормальной едой.

Первые несколько дней в Пекине были просто волшебными: новые впечатления, огромный город с древней историей и чистым метро, доброжелательные местные жители, приходящие в восторг от количества наших детей, сравнительно низкие цены в супермаркетах, шикарный Пекинский зоопарк с аквариумом.

Первую квартиру мы арендовали с помощью друзей из России, с поиском работы подсказали, вывески были большей частью понятны. Однако полностью культурного шока избежать не удалось: так случилось, например, с едой. В основном мы готовили дома, но даже это не спасло нас от некоторых особенностей местных продуктов. К примеру, мясо оказалось совсем другого вкуса, и мы достаточно долго к этому привыкали. Больше всего нравилось то, что на каких-нибудь сто рублей можно было набрать огромные пакеты свежайших фруктов на утреннем рынке (тогда юань стоил 3,5 рубля).

Работы в те годы было очень много. Стоило мне разместить резюме на местном сайте объявлений, меня завалили предложениями. Я выбрал работу с зарплатой в 10 тысяч юаней в тренинг-центре у станции метро «Чаоянмэнь». Первое время с трудом вспоминался китайский, изученный в вузе. Надоедал друзьям звонками по любому поводу. Студенты из тренинг-центра помогали при первых трудностях: подсказывали, какую еду покупать, пару раз сопровождали в местную больницу.

Первое, что буквально бросилось в глаза, — какая-то расслабленность и доброжелательность людей вокруг. Иностранцев в те времена в Пекине было немного. С тремя детьми младше шести лет мы производили фурор везде, где появлялись. Пожилые китайцы стремились потрогать за щечки моих детей, нас пропускали в очередях, уступали места. Единственная дискриминация, которой мы подверглись, была со стороны таксистов. Те упорно проезжали мимо, когда мы впятером пытались втиснуться в одну машину.

Как и в любом другом месте на Земле, имея стабильную работу и хороший доход, здесь можно позволить себе купить необходимые продукты, перекусить в кафе и ресторане и организовать отпуск.

Кроме того, меня до сих пор удивляет тот факт, что на рынках продаются экстремально свежие овощи, фрукты, мясо и рыба. И такое ощущение, что практически все местные могут себе это позволить. На каждом углу можно встретить чифаньки — забегаловки, где за каких-нибудь 10 юаней можно нормально пообедать. Конечно, есть и рестораны высокого уровня. Ту же пекинскую утку, например, можно поесть за 50 юаней, а можно и за 800. Но, в общем, рестораны западной кухни считаются самыми дорогими, и посещают их по особенным случаям. В числе фаворитов нашей семьи — итальянский и немецкий, где средний чек обходится примерно в 100 юаней на человека.

Для аренды квартиры в Пекине нужно быть готовым сразу отдать сумму в размере пятимесячной платы: владельцы жилплощади требуют предоплату за три месяца и залог, а агентства — сумму, равную месячной аренде. Цены тут растут как на дрожжах. Средний ценник квартиры с тремя спальнями в хорошем районе вырос в три-четыре раза с 2009 года.

Коммунальные услуги оказываются домохозяйствами по счетчикам, причем платить нужно вперед. В целом газ и электроэнергия здесь стоят недорого, но есть и свои нюансы. К примеру, в некоторых районах потребление жестко ограничивается социальными нормами: если на человека положено 80 киловатт/час энергии в месяц, то превышать этот показатель нельзя. В противном случае свалится не только штраф, но и тройной тариф до конца года в качестве наказания.

Недавно прибывшие из России часто ощущают себя здесь как на другой планете. Им необходима помощь в самом простом — покупка сим-карты, аренда, регистрация, навигация по городу, шопинг.

Для быстрого включения в динамику местной жизни чрезвычайно важен мессенджер WeChat, позволяющий выполнять практически все социальные функции и ежедневные дела. В Пекине существует несколько WeChat-групп, помогающих конкретными советами соотечественникам. А в одном из лучших русскоязычных каналов под названием GreatWallNews можно найти ответы на многие вопросы о жизни в Китае.

Уровень аппаратуры в городских больницах — отличный. Скорость обслуживания даже при толпах людей — отменная. Результаты анализов выдают через 15-20 минут. Конечно, в редких больницах врач будет говорить по-английски. И будьте готовы раскошелиться — бесплатной медицины здесь нет. Средняя стоимость талончика на прием — 50-100 юаней. Лекарства тоже недешевы, особенно китайская традиционная медицина. Стоимость одного рентген-снимка — около 80 юаней. Удаление аппендицита будет стоить около 10 тысяч юаней, и деньги обязательно необходимо внести перед процедурой. Конечно, можно приобрести медстраховку, покрывающую расходы на обыкновенные походы к врачу и даже частично операции. Она обойдется иностранцам около 4-5 тысяч юаней в год. Так что лучший совет в данном случае — не болейте!

Отношение местных к русским практически не изменилось с 2007 года. Пожилые китайцы очень доброжелательно отзываются о России, Путине, здороваются по-русски. Главные комплименты — красота русских девушек, крепость парней. Нас называют «боевой нацией». Многие русские фильмы идут здесь на ура: фильм «Сталинград», например, побил все рекорды местных киносборов на иностранные фильмы (кроме лент на английском языке). Отличился также космический триллер «Салют-7». Абсолютно все китайцы сетуют на то, что в России ужасно холодно, даже холоднее, чем в Харбине (китайский полюс холода).

Многие стереотипы о китайцах за это время были разрушены. К примеру, распространенный миф о том, что все они нищие. В удаленных деревнях, возможно, уровень бедности и остается высоким, но в городах практически все жители обеспечены. В большинстве семей — один ребенок, и главной статьей расходов является его образование. Здесь не переживают о таких базовых вещах, как еда или жилье, а откладывают деньги на дополнительные занятия ребенка, английского учителя-нейтива и развлечения. Стоимость авиаперелетов довольно низка (кроме сезона национальных праздников), и многие семьи охотно путешествуют по Китаю и зарубежью.

В моих ближайших планах — дать моим теперь уже четверым детям качественное образование в Китае. Что будет дальше, пока не планирую. Работать здесь мне нравится, китайская кухня избавила от язвы желудка. Русские продукты здесь доступны, но уже отвык. Скучаю по России, конечно. По снегу, дешевому творогу, настоящей бане с веником. Раз в два года езжу проведать родных, слежу за главными новостями, участвую в выборах. Когда-нибудь хотел бы использовать свой опыт для обучения студентов в России.