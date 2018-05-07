Классика, рок или хип-хоп? Какая ты музыка по знаку Зодиака 

Овен (21 марта — 20 апреля) Ты — гимн. Немного пафосная, чуть назидательная, патриотичная, призывающая к действию и гордящаяся всеми своими успехами, ресурсами, возможностями. Ты всегда «звучишь» громче и торжественнее других людей, ты гиперболизирована, в тебе всего слегка чересчур. А еще тебя помнят даже в том случае, если не общаются с тобой ежедневно или и вовсе не сталкиваются с твоей персоной несколько лет. Тебе на любом значимом мероприятии дают слово. Телец (21 апреля — 20 мая) Ты — фолк. В тебе всегда «слышны» отголоски твоих корней, твоего происхождения, сильны традиции, которые ты впитываешь с молоком матери. Ты крайне бережно относишься к тому, что сформировало твою личность, твои знания, — это опыт поколений. Ты можешь быть тягуче-неторопливой, а в особо удачные для тебя дни заводишь всех искрометным весельем. Чаще всего ты «звучишь» по-домашнему «вкусно», каждый находит в тебе что-то свое, бесконечно родное и очень понятное всем твоим соотечественникам. Близнецы (21 мая — 21 июня) Ты — танцевальный рок-н-ролл. Шумная, задорная, раскованная, никого не оставляющая равнодушным, одинаково понятно «звучащая» на любых языках. «Услышав» тебя, сложно усидеть на месте, с тобой нескучно в дороге, ты уместна на любой вечеринке; на каждом этапе своей жизни ты играешь новыми красками, так как постоянно впитываешь черты, традиции и «аккорды» людей, с которыми тебя ненадолго сводит судьба. У тебя бывает «рваный ритм», но он добавляет тебе очарования. Рак (22 июня — 22 июля) Ты — колыбельная. Нежная, спокойная, светлая, о тебе всегда вспоминают с улыбкой и легкой ностальгической грустью, ты ассоциируешься с домом и детством, с незамутненным счастьем. Рядом с тобой уютно, ты не подталкиваешь и не располагаешь к спешке, а даришь умиротворение. Порой ты на первый взгляд незамысловата, но в тебе скрывается множество граней, распознать которые могут только те, кто выучил тебя наизусть и несколько раз тебя переосмыслил. Ты — бравурный марш. Будоражащий, громкий, страстный, немного воинственный, но неизменно яркий и оптимистичный. Ты зовешь на подвиги — трудовые, творческие, любовные. Когда ты начинаешь «звучать», тебя просто невозможно игнорировать. Ты никогда не бываешь «маленькой» и скромной, незаметной и камерной, тебя слышно во всех уголках помещения, в котором ты в данный момент находишься, даже если это огромный зал. В тебе есть пышность и торжественность, но в то же время какой-то особый задор. Дева (23 августа — 22 сентября) Ты — академическая музыка. Каноническая, создающаяся и «звучащая» по строго определенным правилам, каждый твой «аккорд» неизменно выверен, в твоей жизни нет места импровизациям. И даже тогда, когда кто-то из окружающих пытается вплести в тебя частички своей музыки, ты не поддаешься, а растворяешь наглого интервента в себе, перевоспитываешь, а сама остаешься верной своим традициям. И при этом ты вмещаешь в себя множество жанров, форм, проявлений своих способностей. Весы (23 сентября — 22 октября) Ты — кантри. В тебе всегда что-то дрожит как струны банджо, порой пробивается тоска скрипки, а когда тебе весело, слышны задорные мотивы гитары. Ты тяготеешь к легкости, стремишься к ней, однако все равно периодически умудряешься усложнять даже самые простые «мелодии». Ты жаждешь равновесия, но в тебе в каждый конкретный момент «звучит» какая-то одна эмоция, которая превалирует над другими. И все-таки чаще всего ты поднимаешь настроение окружающим и даришь им заряд оптимизма. Скорпион (23 октября — 21 ноября) Ты — шансон. В тебе всегда звучит история лично твоего становления, обязательно присутствует некая трагичность. Но хватает в тебе и недосказанности, а потому из твоего «мотива» каждый делает свои выводы, и порой мнения окружающих о тебе диаметрально противоположны. Кто-то тебя обожает и не признает другие «музыкальные жанры», а кто-то на дух не переносит, так как ты поднимаешь такие темы, о которых многие просто не хотят задумываться, да и язык твоих «текстов» временами царапает нежный слух обывателей. Ты — бунтарский рок. Жесткая, непримиримая, порой фанатичная, следующая идее, которую считаешь ключевой для всей своей жизни, и не боишься оказываться в «андеграунде». Всегда поступаешь так, как считаешь нужным, и регулярно — в пику большинству, но при этом твои «тексты», как правило, глубоки и философичны, а «основной мотив», хоть и неизменен, имеет массу оттенков, нюансов, переливов. Ты грезишь дорогами, и это тоже часто «звучит» в тебе и зовет составить тебе компанию. Козерог (22 декабря — 19 января) Ты — тишина. Порой тревожная, иногда умиротворяющая. Конечно, в мир от тебя периодически прорываются разнообразные звуки, слышны отголоски и патриотического марша, и «Лунной сонаты», и даже джаза, однако крайне сложно определить основное направление. Больше всего тебе бы подошло определение «классическая музыка», но не в смысле произведений давно ушедших композиторов, а в плане всеобъемлющего понятия, включающего в себя не только симбиоз звучания музыкальных инструментов, но и звуки природы, космоса, Вселенной. Водолей (20 января — 18 февраля) Ты — поп-музыка. Веселая и грустная, глубокая и поверхностная, незамысловатая и с претензией на оригинальность. Ты для каждого своя, и для всех своих знакомых «звучишь» по-разному. Тебя хорошо «включать» под настроение, и в то же время ты уместна в любой момент жизни, главное — выбрать в тебе нужную «мелодию», настроить тебя на правильный лад. Ты берешь от всех жанров понемногу, не терпишь рамок, канонов и условностей, в тебе иногда гармонично, а порой и весьма странно сочетаются самые противоречивые ноты. Рыбы (19 февраля — 20 марта) Ты — музыка поющей чаши. Способна исцелить, успокоить, настроить на духовный или лирический лад, прочистить мозги и чакры, затронуть лучшие стороны души «слушателей». Однако если ты оказываешься в руках бездарного «музыканта», твои речи и действия «режут слух». В твоей жизни огромное значение имеют люди, которые рядом с тобой, именно от них зависит твое «звучание». Когда окружающие тебя радуют, ты приносишь в мир гармонию, позитив, высшую мудрость, а когда вокруг тебя одни раздражители, ты капризна, визглива, дисгармонична. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Надежда Попова Фото: Shutterstock/VOSTOCK