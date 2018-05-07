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Серхио Рамос: «Месси надавил на арбитра в перерыве матча „Барселона“ — „Реал“
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Серхио Рамос: «Месси надавил на арбитра в перерыве матча „Барселона“ — „Реал“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник "Реала"​ Серхио Рамос после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2) отметил, что арбитр встречи Алехандро Эрнандес-Эрнандес мог совершить ошибки во втором тайме под давлением Лионеля Месси. По его словам, аргентинец надавил на судью в перерыве.
— Месси в перерыве немного надавил на арбитра, — приводит Marca слова Месси. — Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, не произойди этого. Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением.
Барселона — Реал
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