Серхио Рамос: «Месси надавил на арбитра в перерыве матча „Барселона“ — „Реал“

Защитник "Реала" ​ Серхио Рамос после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2) отметил, что арбитр встречи Алехандро Эрнандес-Эрнандес мог совершить ошибки во втором тайме под давлением Лионеля Месси . По его словам, аргентинец надавил на судью в перерыве.

— Месси в перерыве немного надавил на арбитра, — приводит Marca слова Месси. — Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, не произойди этого. Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением.

Барселона — Реал