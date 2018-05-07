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7—13 мая: не надо хвастаться
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7—13 мая: не надо хвастаться 

WomanHit.ru 31 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
Помните старый анекдот?
Приходит мужик к сексопатологу и говорит:
— Доктор! Я с женой за ночь больше пяти раз не могу!
— А кто тебе сказал, что надо больше?
— Да вот сосед говорит, что за ночь по пятнадцать раз может!
— Ну и ты говори!
Скорее всего, у каждого из нас среди друзей или знакомых есть такой «сосед». Этот человек прекрасно расписывает собственные достоинства и свои гигантские планы. И мы даже на какое-то время попадаем под его обаяние и начинаем верить всему, что он скажет. Сравниваем себя с ним.
Но реальность и результаты оказываются гораздо скромнее слов.
Сегодня начинается такая неделя, когда очень захочется похвастаться или приукрасить себя. А кого-то будут переполнять новые великолепные идеи и грандиозные проекты. Критика будет восприниматься болезненно.
Совет недели очень прост — нужно быть ближе к реальности, потому что влияние планет, вызывающих столь бурную эйфорию, увы, кратковременно.
Всем отличной недели!
Анна Проничева, профессиональный астролог https://www.instagram.com/an.pronicheva/
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