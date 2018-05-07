7—13 мая: не надо хвастаться

Помните старый анекдот?

Приходит мужик к сексопатологу и говорит:

— Доктор! Я с женой за ночь больше пяти раз не могу!

— А кто тебе сказал, что надо больше?

— Да вот сосед говорит, что за ночь по пятнадцать раз может!

— Ну и ты говори!

Скорее всего, у каждого из нас среди друзей или знакомых есть такой «сосед». Этот человек прекрасно расписывает собственные достоинства и свои гигантские планы. И мы даже на какое-то время попадаем под его обаяние и начинаем верить всему, что он скажет. Сравниваем себя с ним.

Но реальность и результаты оказываются гораздо скромнее слов.

Сегодня начинается такая неделя, когда очень захочется похвастаться или приукрасить себя. А кого-то будут переполнять новые великолепные идеи и грандиозные проекты. Критика будет восприниматься болезненно.

Совет недели очень прост — нужно быть ближе к реальности, потому что влияние планет, вызывающих столь бурную эйфорию, увы, кратковременно.

Всем отличной недели!