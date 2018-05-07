Как стать богатым: 10 советов для двадцатилетних о деньгах #1

«Как стать богатым?» — этим вопросом задается любой человек, с тех самых пор как впервые узнает, что такое деньги. Но путь к богатству сопряжен не только с приумножением атрибутов роскоши вокруг себя, но и с регулярными потерями. Как минимизировать эти потери, что нужно учитывать при вхождении на этот путь, а главное, в чем заключен смысл богатства, мы сформулировали в этом списке советов.

1. Инвестируй в себя

Лучшая инвестиция, которую ты можешь совершить — это инвестиция в свое развитие. То, что увеличит твои навыки, разовьет ум, сохранит крепкое здоровье, подарит яркие впечатления и положительные эмоции — все это прочная платформа для успеха. Жизнь одна, и к ее окончанию худшее, что может произойти — это сожаление о нереализованных мечтах. Какой бы ни была твоя профессиональная цель, в любом случае она является частью конечной цели — быть счастливым.

2. Думай о рисках

Когда дело касается инвестиций, то здесь нет места необдуманным решениям. Любое вложение несет с собой риск неоправданности. Удача любит подготовленных. Именно поэтому необходимо проводить анализ любой сделки, оценивать рентабельность на основе фактов, а не интуиции. Хорошо, если ты уже имеешь опыт подобной работы. А если нет, то интернет изобилует множеством источников информации на эту тему: книг, лекций, видеообзоров, форумов и прочего. Уметь пользоваться тем, что предлагается бесплатно — еще одно хорошее качество будущего предпринимателя.

3. Деньги просто инструмент

В эпоху колоссального неравенства между богатыми и бедными деньги часто отождествляются с чем-то порочным. Если ты считаешь так же, то тогда какого черта стремишься стать богатым? Грамотный подход определяет деньги не как самоцель, а как инструмент развития. И если успех в твоем понимании предполагает большой заработок (и во многом ты прав), то важны предпосылки твоего желания разбогатеть. Если ты воспринимаешь деньги как возможность сделать свою жизнь и жизнь близких людей лучше, то это безусловное благо. В противном же случае тобой движет жадность, и к успеху она никакого отношения не имеет.

4. Учись у тех, кто уже попробовал

Представь, что ты решился взобраться на Эверест. Чьим советам ты будешь следовать перед этим: того, кто потратил полжизни на чтение книг об этой горе, или того, кто хотя бы один раз попробовал сделать это? Очевидно, что второго. Теория полезна только вкупе с практикой. Ведь именно последняя может дать полную картину с учетом непредвиденных рисков. Поэтому, перед тем как вкладывать деньги, найди того, кто прошел через подобное и сможет дать полезный совет. Этот человек, скорее всего, на себе испытал взлеты и падения и поможет тебе минимизировать количество последних. Конечно, на ошибках учатся. Но учитывая, что ошибки в инвестициях сулят потерю денег, то пусть лучше эти ошибки будут совершены другим человеком. А ты этого человека внимательно выслушаешь. 5 ключей к богатству от династии Ротшильдов

5. Планируй

Чтобы обеспечить себе прочность вложений, ты должен четко формулировать свои цели. Сколько ты хочешь зарабатывать? Через какое время ты планируешь столько зарабатывать? Какая сумма к этому времени должна находиться в резервном фонде? Точность прогнозируемого результата позволит тебе грамотно распределять свои инвестиции и уменьшит риски.

6. Делай то, что любишь

Любая, даже самая надежная инвестиция не принесет плодов, если ты не будешь вкладывать туда, помимо денег, еще и свой энтузиазм. Перед тем как реализовать идею, нужно ответить себе на вопрос: «То ли это, чего я действительно хочу?». Любой амбициозный проект предполагает большую работу и длительный процесс. Ведь мгновенной прибыли никто не обещает; успех требует терпения, и, чтобы его сохранить, ты должен любить то, что делаешь. Если тебе не будет интересна область, в которую ты инвестируешь, то ты можешь не просто не получить желаемый результат, но и вовсе не дойти до конца. Отбрось навязываемые тенденции, не слушай советы «как правильно» и «это востребовано». Найди то, в чем можешь быть лучшим, и соотнеси это с желаемой прибылью. Где-то посередине и находится дело твоей жизни.

7. Лучше увеличивать доход, чем сокращать расходы

Допустим, у тебя есть ежемесячный доход 100 тысяч. Но ты понимаешь, что твои расходы на рекламу составляют 70 тысяч. Получается остается лишь 30% прибыли, на которые ты можешь жить. В этой ситуации для увеличения прибыли можно сократить расходы. Если ты на рекламу будешь тратить 30 тысяч, то на жизнь останется 70. Вроде неплохо, но это только на первое время. Сокращение расходов в пользу прибыли может повлечь за собой стагнацию твоего бизнеса. Пока ты экономишь на важном, твои конкуренты готовы на время затянуть пояс потуже и в итоге обойдут тебя. Прибыль в бизнесе не может быть статична. Если не развиваешься ты, то развиваются другие. Раз твои вложения не оправдывают себя и не приносят желаемого результата, это не значит, что их нужно сокращать. Это значит, что необходимо правильней использовать расходы. Это позволит зарабатывать больше. То есть, ссылаясь на указанный выше пример, чтобы прибыль тебя устраивала, нужно не уменьшать затраты на рекламу, а просто рационализировать их. И тогда твой доход, возможно, будет не 100 тысяч, а гораздо больше.

8. Ты не хуже других

Некоторые полагают, что кто-то добивается успеха, потому что он обладает большими знаниями, хорошими связями либо папиными деньгами. Мы искренне надеемся, что ты так не думаешь. Причины успеха окружающих тебя людей могут быть разными, но в основе каждого достижения лежит одна и незыблемая причина — действие. Какими бы ресурсами ты ни обладал, все это бессмысленно, если ты будешь говорить, а не делать, строить планы, а не реализовывать их. Люди добиваются успеха не потому, что они везунчики, а потому, что много работают и не бояться рисковать. Это истина, а все остальное — отговорки.

9. Богатство относительно

Если мы воспринимаем богатство как мерило успеха, то нужно признавать его относительность. Для кого-то быть богатым — это иметь десятизначную цифру на банковском счете. А для кого-то достаточно иметь возможность путешествовать, хорошо питаться, заниматься любимым делом и оберегать семью. Критерии разные, и каждый по-своему прав. Вопрос в том, как лично ты воспринимаешь богатство и какова его роль в твоей жизни. Если ты будешь оценивать его не относительно своих желаний, а исходя из рыночных предрассудков, то можешь обречь себя на вечное несчастье. Всегда будет тот, кто богаче, и даже если ты заработал миллионы долларов, то все равно есть шанс, что, открыв список Forbes , снова начнешь считать себя бедняком.

10. Наслаждайся обычными вещами

В твоей жизни и в жизни каждого из нас есть то, что намного важнее денег: друзья, твоя девушка, хорошая музыка или шепот морской волны за окном. Умение наслаждаться обычными вещами не то чтобы обесценивает значение денег, но придает сил к достижению цели. В конце концов, деньги не заменят тебе того, что делает счастливым по-настоящему — они лишь остаются инструментом не потерять это. То, что ты любишь, обеспечивает тебе гармонию и спокойствие. А это очень полезно для бизнеса.