Чего не стоит делать за границей

Мир, в котором мы живем, — красив и разнообразен, и ничто не стоит рядом с тем опытом, который ты получаешь от путешествий. Удивительно своими глазами наблюдать то, как наша жизнь отличается от жизни людей в другом месте. Хоть то, что мы едим, как работаем и что слушаем, сходится, в нашей культуре полно различий.

В одной стране что-то считается преступлением, в другой — актом доброты. Где-то разные метрические системы, а где-то водят по другой стороне дороги. В путеводителях всегда достаточно акцентов на том, что стоит посмотреть в другой стороне, но есть несколько вещей, которых действительно не стоит совершать.

Германия

В 2018 мало кто считает суеверия чем-то существенным, но в Германии верно чтят традиции, особенно в отношении дней рождений. Никогда ничего не желай заранее — немцы считают, что это плохое предзнаменование и человек может даже не дожить до своего праздника. Кроме того, у них сохраняется страх перед черными кошками, которые сулят неприятности.

Франция

С французами можно разговаривать о чем угодно, включая интимные подробности сексуальной жизни. Это касается любой сферы, кроме финансовой. Люди во Франции отчаянно скрывают всю информацию о том, сколько у них денег, сколько они зарабатывают и как тратят, так что неудивительно, что у них зависли исследования о безусловном доходе. Если хочешь соответствовать французскому стилю жизни — избегай любых обсуждений на тему финансов.

Турция

Показать большой палец вверх — универсальный жест, который обозначает, что все в порядке. Вот только в Турции этот жест кажется оскорбительным — раньше он трактовался как знак сексуального желания. Даже Facebook в 2013 году специально поменял в своем дизайне то, как отображается классический лайк для турков. Так что, если хочешь выразить одобрение, пробуя еду в Турции, гораздо лучше будет просто щелкнуть пальцами.

Новая Зеландия

Маленькая островная нация живет мирной жизнью, и в большинстве своем люди здесь приветливы и дружелюбны. Что может посчитаться оскорблением — так это автомобильный гудок. Посигналить, поторапливая на светофоре, — значит серьезно испортить отношения. Тренируй свой дзен в местном такси, когда тебе кажется, что этот водитель не выжил бы в московских пробках.

Япония

Японцы всегда относятся к своим гостям с почтением и уважением. Тебе наверняка понравится обслуживание в ресторане, но оставлять чаевые ты не обязана. Более того, если ты все же оставишь сдачу на столе, наверняка тебя нагонят сотрудники на улице и отдадут эти деньги.

Норвегия

Норвегия входит в список стран, в которых религия стоит далеко не на первом месте в жизни жителей. Большая часть населения считается христианами, но гораздо чаще они посещают спортзалы, а не церкви, так что довольно грубо будет звучать вопрос о том, когда твой знакомый в последний раз был на службе.

Ирландия

Никому не нравится, когда их пародируют, но для ирландцев серьезная причина для ссоры — это если ты начнешь шутить об их акценте или пытаться его имитировать. Они же не комментируют твою неуверенную манеру разговаривать!

Кения

Кенийцы не любят, чтобы их называли по имени, если они сами так не попросили. Допустимы обращения «мисс», «сэр», «доктор» — и это в стране, в которой тебя могут ограбить прямо в аэропорту.

Сингапур

Жители страны экономического чуда серьезно сосредоточены на обстановке вокруг, так что у них не принято есть в транспорте или выбрасывать мусор мимо урны, а также кормить птиц или даже плевать на дорогу. За любое подобное нарушение местные службы имеют право выписать тебе большие штрафы. А в жилых домах даже стоят лифты с детекторами мочи, которые блокируют двери с нерадивым нарушителем до самого приезда полиции.

В Америке у официантов маленький оклад, и основной доход приносят чаевые, которые оставляют гости. Так что следи за тем, чтобы оставить по меньшей мере 10% от стоимости своего обеда человеку, обслуживающему столик. Кроме того, традиция оставлять чаевые также распространяется на всех, кто работает в сфере услуг: от парикмахеров до таксистов.