Контроль и порядок: что такое «эджинг» и зачем контролировать свой оргазм

Человеку свойственно стремиться к контролю над любыми своими действиями. Мы не любим хаос и непредсказуемость. Отсюда, к примеру, популярность методик по осознанным сновидениям. В этом материале мы расскажем о том, как и зачем учиться контролировать собственный оргазм.

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Что такое «эджинг»?

Слово произошло от английского слова «edge» — кромка, край. Это практика, суть которой заключается в том, что ты подводишь себя к самому краю, когда вот-вот случится оргазм, но в последний момент не доводишь себя до кульминации. Слегка «остыв», начинаешь заново.

Но если оргазм — это самое лучшее, что есть в сексе, кому придет в голову его избегать? Какой в этом смысл?

Все очень просто. Чем дальше в лес, тем слаще плод. Это как с подарком на день рождения в детства. Чем дольше ты его ждешь — тем чище и ярче радость. Чем дольше ты откладываешь оргазм — тем он сильнее. При этом приводят к этому как физиологические, так и психологические причины. Из-за усиления кровотока в области гениталий возрастает чувствительность.

Это не новое веяние и не «последний тренд» в мире секса. Люди в Теме (то есть практикующие БДСМ) давно уже освоились с подобной практикой, доводя партнера до исступления, но не позволяя ему разрядиться. Впрочем, в отличие от БДСМ, эджинг не подразумевает болезненных ощущений.

Практиковать эджинг могут как женщины, так и мужчины.

Одна или в компании

Как ты сама понимаешь, практиковать эджинг можно и с партнером, и в одиночку, но начать лучше с уединенных практик. Просто потому, что так ты будешь сконцентрирована исключительно на ощущении собственного тела и на своем удовольствии. А больше ничего и не нужно. Только ты и твой оргазм.

Техники эджинга

Классическая клиторальная стимуляция. Ты просто мастурбируешь привычным для тебя способом, прикасаясь к своему клитору, но как только чувствуешь, что вот-вот испытаешь оргазм, ослабляешь интенсивность поглаживаний. Здесь нужно быть аккуратной: с одной стороны, любое «неловкое» движение может заставить тебя кончить, с другой — слишком долгое откладывание оргазма может просто «убить» чувствительность.

Стимуляция с использованием лубриканта. Лубрикант благодаря усилению скольжения помогает возбудиться быстрее. Он пригодится тем женщинам, у кого не слишком высокая чувствительность и кому требуется больше времени, чтобы завестись.

Использование вибратора. Мастурбация с вибратором гораздо интенсивнее мастурбации руками, поэтому тебе придется прилагать больше усилий, чтобы «держать себя в руках» и не «взорваться» раньше срока.

Но если для женщин все техники так или иначе сводятся к обычному прекращению стимуляции, для мужчин все несколько сложнее. Им приходится тщательно контролировать дыхание, перемножать в уме два трехзначных числа и прибегать к другим психологическим трюкам.

Как долго нужно «держаться»?

Все зависит только от твоего желания. Очень важно не «перегореть»: одним достаточно «отложить» оргазм один или два раза, другие получают наслаждение от большего количества попыток.

Самое главное — чтобы эта практика, как и все в сексе, радовала тебя и помогала узнавать новые вершины удовольствия.

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