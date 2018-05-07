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Боброва посвятила стихотворение своей подруге Медведевой
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Боброва посвятила стихотворение своей подруге Медведевой 

Чемпионат.com 6 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду, посвятила стихи своей подруге Евгении Медведевой, расставшейся с тренером Этери Тутберидзе.
«Всем спортсменам, идущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается…
Как много тех, кто любит обсуждать, Потоки грязи, сквернословий выливая, — Как мало тех, кто может помолчать, Твоё решенье просто уважая… Как много тех, кто любит осуждать, Безосновательно и ничего не зная, — Как мало тех, кто может поддержать, Твой выбор безусловно принимая… Как много тех, кто числится в друзьях И в вечной верности без устали клянётся,
Как мало тех, кто, нет, не на словах, С тобой по жизни рядом остаётся… Как много тех, кто завистью кипит, Твои паденья радостно считая, — Как мало тех, кто бережно хранит Твоё спокойствие, тебя оберегая… Так было, есть и будет так всегда: Пусть меньше тех, кто верен и надёжен, Зато они не бросят никогда, Их шаг предательства — немыслим, невозможен…
Пусть меньше тех, с кем можно помолчать, Не тратить слов, ведь им и так всё ясно: Они тебя умеют понимать И просто взглядом чувствуют прекрасно… Им ничего не надо разъяснять, Им не нужны причины, объясненья… Они готовы терпеливо ждать И поддержать твой выбор и решенья!» — написала Боброва на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Бобровой
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