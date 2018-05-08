7 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марьяна Спивак поздравила сына: «3 года сыну! Три года счастья! Три года снова обретенного детства, и с каждым днем все интересней))) спасибо тебе, Барагоз. Ты самое невероятное приключение в моей жизни)) С днем рождения тебя, Любовь моя! @burbuton, любимый, спасибо!»

Юлии Такшиной идет материнство: «Партнер мой прекрасный))) этому ангелу всего месяц, а в кадре себя ведёт как настоящий профессионал! Кто сказал, что детей тяжело снимать?! Это такое счастье, когда малыши в кадре)))»

Яне Рудковской — тоже: поклонники сравнивают ее с девочкой-подростком на фото с сыном.

Алла Довлатова искупалась в море: «Все ура! Мы открыли купальный сезон в Чёрном море! Вода +18».

Юлия Ковальчук встретилась с друзьями юности: «Перемыли сегодня с Жаником @milimeroff_official косточки всем, с кем работали еще в начале 2000-х)! Мой личный хит-парад своих коллег: Премьер-Министр, Иванушки, Динамит, Гости из будущего, HI-FI и мои любимые Блестящие)) а вы кого слушали в нулевых?»

Фото: instagram