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7 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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7 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
Марьяна Спивак поздравила сына: «3 года сыну! Три года счастья! Три года снова обретенного детства, и с каждым днем все интересней))) спасибо тебе, Барагоз. Ты самое невероятное приключение в моей жизни)) С днем рождения тебя, Любовь моя! @burbuton, любимый, спасибо!»
Анастасия Стоцкая поделилась нежной фотографией: «Доченька моя, подарок небес, сегодня тебе годик». Анна Нетребко похвасталась сыном: «Привет, Майкл». А Натали — порадовала забавным видеороликом.
Игорь Николаев поделился кадрами жены и дочки:
Юлии Такшиной идет материнство: «Партнер мой прекрасный))) этому ангелу всего месяц, а в кадре себя ведёт как настоящий профессионал! Кто сказал, что детей тяжело снимать?! Это такое счастье, когда малыши в кадре)))»
Яне Рудковской — тоже: поклонники сравнивают ее с девочкой-подростком на фото с сыном.
Алла Довлатова искупалась в море: «Все ура! Мы открыли купальный сезон в Чёрном море! Вода +18».
Юлия Ковальчук встретилась с друзьями юности: «Перемыли сегодня с Жаником @milimeroff_official косточки всем, с кем работали еще в начале 2000-х)! Мой личный хит-парад своих коллег: Премьер-Министр, Иванушки, Динамит, Гости из будущего, HI-FI и мои любимые Блестящие)) а вы кого слушали в нулевых?»
Ким Кардашьян и Виктория Боня показали, как они выглядели в колледже и школе. А Наталья Водянова продемонстрировала, как вблизи выглядит ее макияж для вечеринки.
Фото: instagram
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