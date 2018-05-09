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8 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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8 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 23 минуты назад
Фото: Passion.ru
Игорь Николаев поделился фотографиями подросшей дочки: «Наш юный садовод обходит свои владения!) А у нас на участке уже лето летнее». Анастасия Стоцкая без лишних слов опубликовала фото из травмпункта: «Здравствуй Москва».
Лариса Гузеева показала новое архивное фото с сыном и рассказала о смысле жизни: «Удивительно, но в самые лихие годы, я всё время смеялась… Мой первый ребенок открыл мне глаза на Мир! Второй мой ребенок держит все время в тонусе! Счастье в детях! Правда?»
Максим Фадеев удивил фолловеров: «Я и мой сын. А кто на какой фотографии, догадайтесь сами».
Наталья Ионова поздравила дочь: «Для меня безгранично важно доверие моих детей! Сегодня Лидусе 11 лет. Ох, уж этот возраст! Еще рядом, у сердца, но требует полной самостоятельности! Удачи, моя любимая во всех твоих мечтах. А мама рядом в любой момент».
Елена Исинбаева поделилась семейными новостями: «Начинаем с сыном выходить из дома не только на прогулки. Дочь рядом, не хочет фотографироваться, зато мама всегда готова».
Катя Лель похвасталась успехами своей девочки: «Всем семейством на спорте!»
Дочь Тимати получила первую медаль за спортивные достижения. Филипп Киркоров тоже похвастался своими детишками.
Бесстрашная Анна Семенович гордится своими талантами: «Дайверы пошли на дело. Берегитесь акулы, мои зубки острее».
Пегова Ирина удивила задорным кадром: «Да это просто— любовь …»
Татьяна Навка показала очередную сложную позу.
Фото: instagram
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