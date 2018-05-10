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9 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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9 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Дети Филиппа Киркорова побывали на параде. «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК РОДИНЫ», — нежно назвал он сына. Татьяна Навка с младшей дочерью — тоже.
Екатерина Андреева освоила самолет:
Оксана Фандера поделилась весной в душе: «Вместо мощи самолетов. Просто нежность Мира…»
Максим Галкин рассказал военную историю, касающуюся и с Аллой замка:
Ирина Патлах Павлиашвили поделилась фото из поезда: они с девочками сопрвождают папу на гастролях в Рязани. Анна Седокова на берегу моря цитирует Ремарка, обращаясь к малышу: «Я люблю тебя и буду любить, пока не перестану дышать. Я это твердо знаю. Ты мой горизонт, и все мои мысли сводятся к тебе. Пусть будет что угодно — все всегда замыкается на тебе. И так было всегда. Всегда».
Дженнифер Лопес надела ультрамини и стала похожа на юную девушку.
Виктория Боня отдохнула со звездой «Великолепного Века»: «Как мы классно зажгли сегодня с Мерьем».
Анастасия Костенко поздравила маму: «Ровно 43 года назад, в Великий Праздник Победы, появилась на свет самая дорогая женщина для нашей семьи — Виктория. Моя Мама, мой ценный друг, советчик и мастерица на все руки. Все наши последние разговоры несут только положительный посыл, что ещё нужно для матери, если ее дети счастливы?! Пусть мои сёстры и брат всегда тебя радуют прекрасными новостями, успехами и заботой! Будь всегда здорова, полна оптимизма, избалована идиллией и полна сил. Мы тебя очень любим».
Светлана Бондарчук решила немного расслабиться в день рождения бывшего мужа: «Выпьем за любовь».
Фото: instagram
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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