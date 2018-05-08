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Рианна не бреет ноги! Что об этом думают ее поклонники?
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Рианна не бреет ноги! Что об этом думают ее поклонники? 

Peopletalk 31 минуту назад
Фото: Peopletalk
На днях Рианна (30) опубликовала у себя в Instagram фотографию, и на ногах певицы, если приглядеться, видны светлые волосы.
Конечно, поклонники Ри такое не заметить не могли. «Если Рианна не бреет ноги, я тоже не буду», — прокомментировал один. «Ты — пример идеальной женщины. Благодарю тебя за то, что показала истинную красоту женщины», — написал другой. «Ух ты, у тебя волосы на ногах ангельские. Это так круто», — подчеркнул еще один подписчик.
Рианна пока ничего не ответила своим фолловерам, но очевидно, что она ничего не стесняется!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rianna-ne-breet-nogi-chto-ob-etom-dumayut-ee-poklonniki/
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