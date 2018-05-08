Как стать богатым: 10 советов для двадцатилетних о деньгах #2

В прошлой статье мы рассказали тебе о 10 советах, которые помогут разбогатеть, если ты в самом начале пути. Но на самом деле их гораздо больше, учитывая, что финансовый успех неотделим от последовательных и мудрых решений, выходящих далеко за пределы бизнеса. В этой статье мы подготовили для тебя еще одну десятку советов, которые помогут сформировать правильное мышление.

1. Перестань быть узником сомнений

Есть люди, которые верят только в то, что видят. А есть те, кто верит только в то, что сами себе надумали, и принимает это за истину. Делать прогноз последствий своих поступков — это весьма полезно, даже бесценно. Но мыслить все время сквозь призму негатива, обрубая на корню любое свое решение — вот это катастрофа, сравнимая с гибелью «Титаника», где в роли корабля выступает твоя жизнь, а в роли айсберга — твои сомнения. Отбрось негативное мышление, оставь место только для полезных знаний, основанных на опыте и фактах. Ты не узнаешь достоверно о провале, пока не попробуешь. Поэтому хватит изнурять свой разум скептицизмом. Помни: если ты допустил появление какой-либо идеи, значит она более чем осуществима.

2. Прислушивайся к другим людям

Не смотри на действительность сквозь узкие рамки своего взгляда. Верить в свои силы, конечно, очень хорошо, но чрезмерная самонадеянность может стать губительной, когда она превращается в гордыню. Тебе не принадлежит монополия на истину, и прислушиваться к мнению других людей важно и нужно. Будь открыт для окружающих и пользуйся информацией, поступающей извне; успех, может быть, и индивидуален, а вот его достижение — игра командная.

3. Будь готов к одиночеству

Успех означает не только преображение материального аспекта жизни, но и трансформирует все остальные ее аспекты. Если ты достиг определенного статуса, определяемого системой как успех, то должен ему соответствовать. И тут дело не в том, что тебе понадобится предпринимать какие-либо шаги принудительно. Ты сам не заметишь, как изменится твое окружение, вкусы, взгляды на жизнь. Что-то из прежней жизни, возможно, покажется тебе неприемлемым — старые знакомые больше не будут вызывать интереса или понимания. Тебе будет проще найти общий язык с теми, кто прошел похожий путь и находится в том же положении. Упрекать себя в этом не стоит: это не высокомерие, а сопутствующий симптом твоего успеха. Почему богатые не смогут понять бедных?

4. Коммуникация — это выгодно

Когда занимаешься бизнесом, то имеющиеся или приобретаемые связи по значимости можно сравнить с уставным капиталом. Поддерживай связь с другими, оказывай помощь, а в ответ они окажут помощь тебе. Сотрудничество возможно даже с конкурентами. У тех всегда есть чему поучиться, а в случае нехватки ресурсов для выполнения большого числа заказов они могут поделиться ими с тобой, превратившись в партнеров.

5. Чужой среди своих

Побочным эффектом успеха является увеличивающаяся вокруг тебя группа завистников и недоброжелателей. Со временем тебе придется научиться определять, кто друг, а кто засыпает с мечтой, чтобы ты все потерял. Это важно, потому что эти люди могут быть частью твоей команды. И лучше опознать их сразу, ведь они не просто не окажут ожидаемую помощь, а, возможно, попытаются пошатнуть твой успех.

6. Увеличивай источники дохода

Не стоит довольствоваться единственным источником дохода, даже если он кажется стабильным. Деньги должны работать, а потому, если они есть, вкладывай их в активы, недвижимость, новые проекты, которые в дальнейшем могут приносить пассивный доход. Экономический климат очень изменчивый, а в нашей стране и вовсе порой провоцирует шторм. Поэтому не всегда единственный источник заработка может гарантировать постоянство.

7. Время намного ценнее, чем деньги

Время — самый ценный ресурс из всех существующих. Ты поймешь это, когда его у тебя не будет. Используй молодость для развития. Пока у тебя есть время и энергия, используй их для получения развития: учись, знакомься с новыми людьми, реализуй проекты, хватайся за все, что можно. Потом такой возможности не будет, ведь над тобой нависнет комплекс социальных установок: самостоятельность, семья, материальная ответственность. Не бойся рисковать, пока есть возможность — в молодые годы быстрый заработок не является самоцелью. Главное в этот период — во всей полноте использовать единственный имеющийся у тебя ценный ресурс — время.

8. Изучай деньги

Раз уж ты стремишься к богатству, а оно подразумевает большое количество денег, то хорошо бы знать предмет своего желания. Изучи финансовые институты, ознакомься с базовыми понятиями бухгалтерского учета, видами кредитов, процентными ставками. Если ты не знаешь значения таких слов, как инфляция, девальвация, баланс, амортизация, то скорее исправь это. Сейчас не нужно для этого просиживать ночи в библиотеке, выгребая знания из толщи запыленных учебников. Одна только «Википедия» компенсирует нехватку знаний, необходимых для того, чтобы оперировать базовой терминологией. Разумеется, по ходу тебе придется погружаться в процесс более глубоко, изучая не только короткие статьи в интернете, но и прибегая к помощи опытных специалистов.

9. Окупаемость инвестиций

В прошлой статье мы писали, что перед тем как инвестировать в продукт или услугу, нужно подумать об их рентабельности, насколько они окажутся востребованными. Сейчас мы хотим дополнить этот совет использованием коэффициента окупаемости инвестиций (ROI). Данный показатель в процентном измерении указывает на степень рентабельности вложения, будь то затраты на рекламу, покупку оборудования, наем нового персонала и прочее. Если ты хочешь определить рентабельность, например, затрат на рекламу за месяц, то коэффициент ROI вычисляется по следующей формуле: (доход за месяц — расход за месяц)/сумма затрат на рекламу за месяц * 100%. Используй данный показатель, чтобы определить, на какие затраты не стоит жалеть средств, а от каких — лучше отказаться.

10. Не теряй хватку

Если богатство имеет вещественный или числовой показатель, то успех — нет. Тот образ жизни, мышление, к которому ты пришел, чтобы достичь богатства, должен сопровождать тебя вне зависимости от того, получил ты желаемое или нет. Достижение цели не означает окончание стимула. Деньги можно и потерять, а выработанный тобою морально-поведенческий кодекс позволит быть успешным всегда, благодаря отсутствию неопределенности и полной уверенности в своих силах. 15 цитат о деньгах и богатстве