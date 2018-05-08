Как майнить биткоины в промышленных масштабах

Мы написали уже много статей на тему майнинга, но рассказывали в них либо о домашнем майнинге на небольших фермах, либо о сервисах, которые позволяют покупать или продавать криптовалюты. Однако при постоянно растущей сложности майнинга добыть хотя бы тысячную часть биткоина или других популярных криптовалют становится всё сложнее. Да и китайцы давят все домашние фермы своими огромными цехами, наполненными тысячами систем. И там, в отличие от «кустарных» домашних ферм, установлено самое современное оборудование, обеспечивающее огромную вычислительную мощность, с которой невозможно тягаться обычным пользователям. Но ты можешь сам майнить биткоины и другие криптовалюты в больших количествах, используя высокие мощности промышленных ферм. Для этого ты можешь воспользоваться услугами компании Hashing24.

Компания Hashing24 предоставляет доступ к высоким вычислительным мощностям. Суть в том, что ты заказываешь определённую вычислительную мощность у партнёров компании Hashing24, оплачиваешь тариф и пользуешься ею. Кстати, одним из главных партнёров компании является известный среди майнеров поставщик BitFury. Если раньше компании не хватало мощности для обеспечения потребностей пользователей, то теперь они располагают огромными объёмами мощности и можно заказать даже несколько десятков PH/s. Выбрать тариф → https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=HWa6Y7G8Ksg Вот ещё несколько плюсов, которые убедят тебя в том, что майнить с Hashing24 просто и удобно: 1. Низкий порог вхождения. Тебе не нужно иметь специальных знаний — просто выбираешь тариф, оплачиваешь и майнишь биткоины. Стоимость минимального контракта в 100 Gh/s составляет всего 20,55 долларов, так что майнинг по карману даже студенту. 2. Невысокие траты. Тебе не придётся тратить деньги на электроэнергию и обслуживание фермы. В ежедневную комиссию уже входит стоимость электричества и обслуживания, причём их стоимость ниже, чем при самостоятельном майнинге. Кстати, эта комиссия берётся из намайненных за день биткоинов. 3. Современное оборудование. Майнинг проводится на высококачественном отказоустойчивом оборудовании на базе чипов ASIC. 4. Бесперебойный майнинг. Фермы защищены от сбоев, и добыча ведётся без перерыва. 5. Опция аукциона. Если ты хочешь выйти из майнинга, то можешь выставить свои контракты на аукцион, после чего другие клиенты платформы смогут их перекупить. После такой сделки ты получишь деньги, а другие пользователи, заинтересованные в майнинге — вычислительные мощности. Также ты можешь купить чужие вычислительные мощности на аукционе, чтобы повысить доход.

Купить вычислительные мощности на аукционе → Если ты владеешь промышленной майнинг-фермой и у тебя есть свободные вычислительные мощности, отвечающие требованиям Hashing24, то ты можешь продавать хостинг для добычи биткоинов. В калькуляторе ты можешь подсчитать примерный доход. Удобно то, что в нем показывается сумма дохода с учётом расходов.

Для того чтобы начать майнить биткоины, тебе нужно зарегистрироваться на сайте Hashing24, выбрать мощность (от 100 GH/s и выше) и оплатить новый контракт. После этого Hashing24 отправляет твой заказ в дата-центр BitFury, где начинается майнинг. Выводить намайненные биткоины можно в день, когда они были добыты, что позволяет регулярно получать доход. Подробнее узнать о Hashing24 →