Техасец бросил вызов ирландцу в пабе. Но, он был шокирован ответом!

Техасец заходит в паб в Ирландии прочистил горло и обратился к толпе пьющих: «Я слышал, что вы ирландцы — кучка пьяниц. Я дам 500 американских долларов каждому, кто сможет выпить 10 пинт пива в ответ.»

Никто не откликнулся на вызов техасца, а один человек даже ушел. Тридцать минут спустя тот же джентльмен, который ушел, появляется и стучит Техасцу по плечу:

«Твой вызов еще действует?»

Техасец ответил утвердительно и попросил бармена выставить 10 пинт пива. Ирландец выпивает все 10 сьаканов подряд! Другие посетители паба радостно взвыли, а техасец сидел в изумлении.

Техасец дает Ирландцу 500 долларов и говорит: «Если ты не возражаешь, я хочу знать, где ты был эти 30 минут?»

Ирландец ответил: «Ох… Я должен был пойти в паб вниз по улице, чтобы посмотреть, могу ли я сделать это?»..