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Техасец бросил вызов ирландцу в пабе. Но, он был шокирован ответом!
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Техасец бросил вызов ирландцу в пабе. Но, он был шокирован ответом! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Техасец заходит в паб в Ирландии прочистил горло и обратился к толпе пьющих: «Я слышал, что вы ирландцы — кучка пьяниц. Я дам 500 американских долларов каждому, кто сможет выпить 10 пинт пива в ответ.»
Никто не откликнулся на вызов техасца, а один человек даже ушел. Тридцать минут спустя тот же джентльмен, который ушел, появляется и стучит Техасцу по плечу:
«Твой вызов еще действует?»
Техасец ответил утвердительно и попросил бармена выставить 10 пинт пива. Ирландец выпивает все 10 сьаканов подряд! Другие посетители паба радостно взвыли, а техасец сидел в изумлении.
Техасец дает Ирландцу 500 долларов и говорит: «Если ты не возражаешь, я хочу знать, где ты был эти 30 минут?»
Ирландец ответил: «Ох… Я должен был пойти в паб вниз по улице, чтобы посмотреть, могу ли я сделать это?»..
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