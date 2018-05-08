Девушка хранит в памяти каждый день своей жизни

Ребекка Шэррок, проживающая на территории Австралии, обладает феноменальной памятью. В частности, девушка в состоянии вспомнить фактически каждый день из своей достаточно продолжительной жизни. Она держит в памяти даже первые дни своего существования и способна воспроизвести запредельно высокие объемы информации о самых ранних периодах детства.

Считается, что в мире живут только 60 граждан, которым под силу вспомнить свою жизнь до трех лет, а именуют этот феномен гипертимезией.

27-летняя жительница Брисбена поразила общество заявлением, что хранит в памяти каждый день жизни. Девушка описала самые яркие воспоминания из своей жизни в собственной книге, где упоминалось, что она помнит первые недели после своего рождения.

Ребекка вспоминает, что на 12 день ее рождения родители заставили ее сделать фото ее на водительском сидении, что было идеей отца. Ей было интересно что за вещь перед ней, которой являлась фотокамера, и она разглядывала ее.

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Сразу после рождения она не понимала что происходит, находясь в кроватке и рассматривая окружающие ее игрушки. Также девушка отчетливо помнит, что мать нарядила ее в колючее платье, по причине чего она плакала. Потом родители сообщили ей, что в дом придут гости, и эта новость заинтересовала ее так, что она перестала плакать. Впрочем, девочка все равно ничего не понимала. В тот же день ей подарили игрушку Минни, чье лицо напугало Ребекку, что опять стало причиной плача.

В 18 месячном возрасте девушке стали сниться сны, и тогда она боялась, что каждый раз покидает кровать, поэтому желала, чтобы родители находились рядом. Перед вторым днем рождения у Ребекки появилась сестра Джессика, и даже тогда она еще не понимала, что это ее родственница. Ей было куда более интересно играть с игрушками.

В 2014 году Ребекка Шеррок прочитала статью, где говорилось о том, что люди не помнят свою жизнь до четырехлетнего возраста. Однако девушке эта информация показалась полной чушью, ведь она сама была доказательством противоположного. В своей книге она посвятила целую главу воспоминаниям, которые возникли до четырехлетнего возраста.

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В мире имеются совсем немного граждан с гипертимезией, и помнят они всю или большую часть своей жизни, будучи в состоянии вспомнить раннее детство. Из-за этого встает вопрос о том, может ли что-то стереться из человеческой памяти безвозвратно.

На ранних стадиях болезни Альцгеймера, между тем, достаточно многие вспоминают моменты, которые, как казалось, давно стерлись из памяти, что доказывает то, что эта сфера человеческого мозга досконально не изучена.