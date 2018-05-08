Муки выбора: 7 главных вопросов при покупке секс-игрушки

Современный рынок секс-игрушек так велик, что в нем легко потеряться. Действительно ли каждому человеку нужно столько всего? Как их выбрать? И как работает большинство из них? Специалисты из секс-шопов отвечают на самые распространенные вопросы.

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1. Какая игрушка мне подойдет?

Начинай с простых. Конечно, важно получить оргазм, так что стоит попробовать небольшой наружный вибратор для стимуляции клитора. Потом можно взять гибрид вибратора с фаллоимитатором или вибратор, который «дотягивается» до точки G. Традиционные дилдо, как правило, не вибрируют и больше подходят опытным пользователям.

2. Как выбрать функции?

В начале пути тебе совсем не нужен вибратор с тридцатью режимами. Модели, работающие от сети, мощнее тех, что на батарейках. Если ты живешь не одна, выбирай вибратор с низким уровнем шума. Если хочешь брать игрушку в ванную, убедись, что она водостойкая.

3. Имеет ли значение размер?

Большинство игрушек, предназначенных для использования внутри, имеют средний размер, так что начинать с огромного фаллоимитатора не стоит.

4. Сколько стоит хорошая игрушка?

Специалисты рекомендуют не покупать дорогущий вибратор, если ты никогда с ним не сталкивалась. Лучше купить 2−3 недорогих варианта, понять, что тебе нравится, а уже потом доплачивать за новые функции.

5. Какой лубрикант взять?

Смазка — важнейшая вещь при использовании игрушек. Силиконовая держится дольше всех и не смывается водой, но не подходит к силиконовым, желейным, каучуковым и ПВХ-игрушкам. Смазка на водной основе подходит всем и легко смывается.

6. Как ухаживать за игрушками?

Они быстро превращаются в рассадник бактерий без должного ухода, поэтому важно чистить их после каждого использования. Если вибратор нельзя мочить, его нужно протирать специальным средством, нанесенным на салфетку, и следить, чтобы капли не попали под кнопки или в батарейный отсек. Если мыть можно, лучший выбор — вода и антибактериальное мыло или средство.

7. А как хранить?

Лучше всего — в прохладном темном месте, чтобы они не выгорали на солнце. Нельзя сваливать их в одну кучу, потому что некоторые материалы могут химически взаимодействовать при соприкосновении.

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