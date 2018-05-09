Слова войны: отрывки из военных писем костромичей

Доставить корреспонденцию любой ценой, проходя через минные поля, сгибаясь под пулеметными очередями, разбирая письма прямо в лесу — все это штатные задачи почтальонов, осуществлявших связь между фронтом и тылом во времена Великой Отечественной войны. Через полевую почту проходили тонны переписки между солдатами и их близкими. В этих треугольниках — надежды, быт, любовь и страдания костромских военных и их родных. Редакция K1NEWS.RU публикует отрывки из фронтовых посланий наших земляков. Авторская орфография и пунктуация сохранена.

Анатолий Дорошевич, (1913 — 1976 годы)

Семейство Дорошевичей

Анатолий Дорошевич родился в небольшом белорусском городке Мозырь, в 26-летнем возрасте был призван на фронт из Ярославля. Во время войны управлял авторемонтным заводом, окончил службу лейтенантом в 1946 году. На фронте Анатолий влюбился в медсестру, костромичку Тамару Нефедову. Девушка ответила лйтенанту взаимностью, и через год у Дорошевичей родилась дочь Изабелла. Опасаясь за жизнь и здоровье ребенка, в 1944 году Тамара демобилизовалась и уехала на родину.

Это трогательное письмо написано ей и датировано 6 июня 1944 года:

Тамуся, милая моя дорогая все письма получил. В особенности радует письмо от 21.05.44 г. эта дата цель нашей жизни — роднулька-дочурка которую так долго мы ждали. Такой подарок принимаю с неописуемой радостью. Несомневаюсь, что и ты моя золотая не менее меня будешь любить, жалеть и беречь это подарок-дочурку. Тамусенька! Скорей пиши какая она да подробнее. Ведь хочется до мелочи все все о ней знать. Пиши золотулька как ты себя чувствуешь. Дуби осторожна и береги себя. Жизнь твоя моя ненаглядная, это жизнь моей дочурки это жизнь моя. Нет слов выразить желания быть дома вместе свами мои дорогие. Сейчас нельзя, но близок час нашей встречи. Проклятого врага начинают лупить со всех концов союзники Англо-Американские войска.

Евгений Москвин (1923 -? годы)

Костромич Евгений Москвин пополнил ряды Красной Армии с первых дней военных действий. За годы службы он успел получить образование в танковом училище, командовал танком, воевал в звании младшего лейтенанта. С 1943 года Евгений числится пропавшим, последнее известное место его локации — Днепропетровская область. Родственники бережно хранят письма лейтенанта. Одно из таких датировано 10 ноября 1943 года.

Здравствуйте дорогие мама и Аля! Шлю вам свой привет и наилучшие пожелания. Извините меня, что редко пишу. Очень мало времени, т.к. все время возимся с машиною, после той подбитой, я получил вторую и скоро наверное поедем в бой. Погоды сейчас уже и здесь совсем осенние. Дороги такие грязные, что подумать трудно не видя их. Только танки и то с трудом проходят по ним. Мы живем пока светло, прилично перед праздником помылись в бане в Пятихатках. Выпили маленько с праздничком. На том наш праздник и кончился. Теперь могу сообщить свой адрес Полевая почта 55 З10 Ж Разумеется, мама Жени, Александр Москвина, тоже писала ему письма. Отрывок одного из них довольно ярко показывает настроения и быт тыла:

…Как ни мирюсь с неизбежностью твоего нахождения на фронте но сердце матери никак не может смириться с тем, что ты находишься теперь в постоянной опасности. Буду надеяться, что небо пощадит тебя от смерти или тяжелого ранения, и ты сам тоже не плошай. Собери всю смелость, находчивость и бей немецких шавок, они теперь порядочно поизможденные нашими победами. Очень прошу тебя не сдаваться в плен к негодяям — уж хуже этого ничего не придумаешь. Лучше славная смерть если она неизбежна, чем жить на коленях… Кроме того ты почему то мне до сих пор не выслал справки о том, в каком звании ты состоишь в рядах РКК. Это мне необходимо для льгот как семье военнослужащего по квартире, на получение дров и прикрепление к военторгу в котором кой что из продуктов дают, а ведь так у нас ничего нет кроме хлеба. Я тебе об этом еще писала в Омск, но ты очевидно не получал письма. Мне не хотелось бы тебе об этом писать, но ты сам очевидно не догадываешься сделать, а мне справка нужна на всякий случай. Сколько тебе платят жалования и как тебе хватате ли. Правда все эти вопросы дать странны может тебе — т.к. вам не до них, но пока человек жив, он и должен думать о живом и все предусматривать. Нового теперь в нашей жизни стало еще меньше. Ты пишешь редко, отец еще реже — не знаю и почему

Женя Москвин

Мария Сосипатрова (1921 — 2002 годы)

Маша Сосипатрова (в девичестве Жукова) родилась в небольшой деревне Дровинки Костромского района. Отсюда ее и призвали на фронт в 1942 году. За три года медицинской службы девушка получила звание лейтенанта и орден Отечественной войны, медаль «За Победу над Германией». В 1945 году Маша закончила войну в одном из госпиталей Калинина. Прощаясь с девушкой, боевые друзья оставляли памятные записи в ее блокноте:

Машенька! Ну вот и долгожданный день уже настал. Разъезжаемся все в разные края. Как-то с болью в сердце вспоминаешь, что больше ты уже не вернешься к этому. Не встретишь армейских друзей. Ну что, дорогая, будь такой, какой мы тебя знали на протяжении всей солдатской жизни. Желаю счастья, удач в жизни. Не забывай Маша. Может напишешь когда в твоей жизни произойдут большие перемены. Аня Сметанина, Рязанская об. Б-Коржинский р-он с. Ходяйнов.

Настал день, когда я уезжаю на другое место, а следовательно и покидаю Вас. На прощание хочется от всей души благодарить Вас за внимание и чуткое отношение к своим сослуживцам и пожелать Вам счастья в дальнейшей жизни. Капитан.

Любимой нашей красавице Машеньке. Ну что же дорогая раставаться ведь нам с вамине хочется, но повидимому обязательно придется. Ваши ласковые очи никогда не забудутся, они вечно останутся в памяти, а так же ваши ласковая, красивая улыбка останется на век Маша! Вчера в последний раз мы вмести бродили по парку, а завтра мы уже не будем здесь, но я не забуду этот вечер. Такие минуты не забываются. Что же написать тебе на память? Конечно как и все желаю тебе в жизни удачи и большого счастья. Не забывай. Маша тех, кто вместе с тобой прошел через войну этой трудной дорогой, с кем вместе было так легко пережить

В создании материала приняли участие: муниципальный архив города Костромы, Вероника Гукасян, Алла Москвина, семья Сосипатровых.