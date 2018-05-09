Лучшие платные приложения бесплатно. Это временно

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В материал попали пиксельная история золотодобытчика, аркадная шоколадная фабрика, продвинутый мобильный лончер, виртуальный автомобильный лабиринт, красиво похищенные желания.

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Treasure Miner 2 — пиксельная история золотодобытчика

Отличная песочница. Она напоминает Terraria, The Sandbox и даже Minecraft.

Ты создашь настоящий рудник и займешься поиском золота и алмазов. Часть других ресурсов ты сможешь продать на местном рынке, а другую пустишь на развитие.

Новые наземные постройки, тележки и вагонетки, подъемники — все это пригодится в твоем нелегком деле. Сначала ты поработаешь на свой новый бизнес, а потом он начнет работать на тебя.

Игра бесконечная, твоя цель создать самую крутую шахту в мире. Процесс интересный, не заскучаешь.

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Sweet Factory Prime — аркадная шоколадная фабрика

Любишь историю о «Шоколадной фабрике» и давно хотел побывать в шкуре Вонка? Вот твой шанс.

Займись производством конфет. У тебя есть 3 трубы, но смесь содержимого только 2-х из них даст вкусный результат. Каких именно подскажет цвет.

Время ограничено, действуй быстро. Доведи свои действия до автоматизма и бей рекорды, иначе известным кондитером не станешь.

Не обещаю, что игра поможет тебе стать Вонка в реальном мире, но скуку в метро точно победит.

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Alloy — продвинутый мобильный лончер

Это система автоматизации, лончер для быстрого выполнения ежедневных задач. Штука мудреная, но полезная.

Публикуй новые фотки в Facebook в одно касание, отправляй SMS с задержкой и записывай место парковки в пару тапов. Все это нужно сначала настроить, но использовать потом можно максимально быстро.

Система работает с облаками, встроенным и доп. софтом, она умеет конвертировать баксы, рубли и величины, переходит к заданному месту в Google Maps без поиска. Удобно.

Жаль только, интерфейс у программы тугой и неказистый. В 2012 такой котировался, но не в 2018. Зато бесплатно!

Tile Rider — виртуальный автомобильный лабиринт

Автомобильный хит. Ты седлаешь гоночный болид и мчишься через лабиринт, безуспешно ищешь выход.

Твое корыто обвешивают огнестрельным оружием и магнитными прибамбасами, но и это тебе не помогает. Похоже, останешься здесь навсегда.

В игре 35 запутанных уровней, наполненных головоломками, тонна непредвиденных обстоятельств и умный ИИ.

Игра-находка. Без покупок, без интернета, без проблем. Гоняю, когда скучно в общественном транспорте.

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👍 Бонус: The Thief of Wishes — красиво похищенные желания

Интерактивный мир сказок, и ты будешь изучать его в игровой форме вместе с ребенком.

Сюжет разделен между прекрасным городом и его обратной стороной. Выбирайте один из них для решения загадок, поворачивайте историю своими решениями.

В главной роли Катарина, она любит обычную жизнь и ненавидит создание, которое создало ее альтернативу. Она расскажет о том, что хорошо и плохо.

Все на английском, это устроит тебя и ребенка, если учишь чадо языку с детства.

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