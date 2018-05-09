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Страстное признание в любви Стаса Михайлова жене восхитило его поклонниц
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Страстное признание в любви Стаса Михайлова жене восхитило его поклонниц 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
День рождения Инна Михайлова с супругом и подругами отметила в ОАЭ в итальянском ресторане Cipriani. Поздравить именниницу приехали певица Жасмин, основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина, модель Наталья Якимчик и другие.
Помимо многочисленных подарков в этот день, Инна получила полное любви послание супруга. «Однажды появившись на свет, ты уже Божьим промыслом была предназначена мне…Ты, мой любимый человек, появилась в моей жизни, когда я уже не ждал ничего и поменяла полностью мою жизнь! Я хочу, чтобы ты была счастливой и любимой рядом со мной…ты уже часть меня…это важно…Пусть Бог всегда будет в твоём сердце и в нашей семье! В Нем наша сила! В Нем наши победы! В Нем наши падения и взлеты! В Нем Наше все…! Твоя семья тебя очень любит… Мы всегда рядом с тобой! Храни тебя Господь! Ты — моя королева вдохновения!», — написал в своем микроблоге Стас Михайлов.
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Поклонники восхитились словами, которые подобрал любимый исполнитель для своей супруги. Они отметили, что каждая женщина мечтает о такой любви, как в этой паре.
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