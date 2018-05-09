Страстное признание в любви Стаса Михайлова жене восхитило его поклонниц

Помимо многочисленных подарков в этот день, Инна получила полное любви послание супруга. «Однажды появившись на свет, ты уже Божьим промыслом была предназначена мне…Ты, мой любимый человек, появилась в моей жизни, когда я уже не ждал ничего и поменяла полностью мою жизнь! Я хочу, чтобы ты была счастливой и любимой рядом со мной…ты уже часть меня…это важно…Пусть Бог всегда будет в твоём сердце и в нашей семье! В Нем наша сила! В Нем наши победы! В Нем наши падения и взлеты! В Нем Наше все…! Твоя семья тебя очень любит… Мы всегда рядом с тобой! Храни тебя Господь! Ты — моя королева вдохновения!», — написал в своем микроблоге Стас Михайлов

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1774958891539264715_474818989"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники восхитились словами, которые подобрал любимый исполнитель для своей супруги. Они отметили, что каждая женщина мечтает о такой любви, как в этой паре.