12 признаков наличия скрытой тревожности

Тревога — это ожидание чего-то плохого. Некоторых людей она сопровождает чаще других, что порой сказывается на их характере и поведении. Это может привести к излишней замкнутости и погружению в свои переживания. Но не всегда повышенная тревожность свойственна исключительно интровертам. Экстраверты также могут испытывать тревогу, а некоторые люди вообще не догадываются о наличии подобной проблемы, пожиная плоды ее латентного воздействия. Тем не менее высокий уровень беспокойства есть у многих людей, внешне даже не проявляющих данную особенность. Есть ли она у тебя, ты можешь понять, прислушавшись к ниже перечисленным доводам.

1. Ты всегда ждешь худшего

В любой ситуации ты готовишься к наихудшему сценарию. В результате чего перегружаешь себя лишними действиями. Например, постоянно звонишь своему другу, которого попросил посидеть с собакой в свое отсутствие, переживая, что может случиться что-то плохое. И не надо принимать это за высокую ответственность. Ведь в основе подобного поведения лежит только повышенное беспокойство.

2. Ты искажаешь реальность

Высокая тревожность не позволяет объективно оценить внешние обстоятельства. Исследование, проведенное институтом Вейцмана в Израиле, выявило, что люди, склонные к беспокойству, в меньшей степени способны отличать безопасный импульс от того, который представляет реальную угрозу. Другими словами, такие люди видят опасность даже там, где ее нет.

3. Ты постоянно чувствуешь необходимость быть занятым

Перманентное чувство тревоги заставляет человека избегать ее за счет выполнения каких-либо действий. Это может быть что угодно, включая работу и общение с людьми. Постоянная занятость отвлекает от беспокойства и дает ощущения контроля над своими мыслями.

4. Ты боишься разочаровывать других

Ты так боишься разочаровать других людей, что готов делать больше положенного, чтобы удовлетворить их, даже если это противоречит твоим интересам. Подобный альтруизм складывается из ожидания негативной реакции окружающих на твои действия.

5. Ты разговариваешь импульсивно

Нервная манера говорить также свидетельствует о повышенном беспокойстве. Даже если ты интроверт, предпочитающий спокойствие и тишину, тебе может быть это свойственно. По этой причине тебя могут ошибочно принять за экстраверта.

6. Ты становишься пассивным

Чтобы уменьшить количество причин для появления тревоги, ты предпочитаешь избегать новых ощущений. Путешествия, знакомства, мероприятия — это все тяготит твой разум, и взамен ты идешь по натоптанному пути пережитого опыта. Тебе легче избегать интенсивных эмоциональных переживаний или конфликтов, чтобы не пошатнуть ощущение спокойствия.

7. Ты склонен к рефлексии

Это неоправданно фиксирует твое сознание на прошлых ошибках. Также тебе свойственно чрезмерно долго анализировать каждый свой шаг, предвидеть плохое развитие событий, что усиливает сомнения. Это приводит к тому, что вместо действий ты занимаешься постоянным «пережевыванием» собственных ненужных мыслей. Почему не нужно так много думать?

8. Ты перфекционист

Твои заботы постоянно сводятся к погоне за совершенством. Промежуточный вариант ты рассматриваешь как потенциальный провал. Перфекционист живет по принципу «все или ничего»: если я не самый лучший работник, то я плохой работник. И если бы такое проявлялось только в работе! Подобный подход имеет место и в быту, например при уборке квартиры, мытье посуды или складывании багажа.

9. Постоянная усталость

Из-за постоянного анализа твой мозг все время напряжен. Это иногда приводит к проблемам со сном. Но, даже если ты спишь хорошо, может сохраняться усталость в течение всего дня, поскольку борьба с неотступающей тревогой достаточно изнурительна.

10. Тебя легко напугать

Из-за того, что твоя нервная система находится в постоянном напряжении, ты остро реагируешь на любое внезапное нарушение спокойствия: резко захлопнувшуюся дверь, сирену скорой помощи или другие неожиданные звуки.

11. На грани депрессии

Постоянное переживание стресса увеличивает значимость любых проблем, которые в конечном счете могут эмоционально истощить, что приводит к депрессии.

12. Ты не можешь прекратить беспокойство

Если ты склонен к излишней тревоге, то не можешь отказаться от нее, даже признавая беспочвенность и иррациональность своих переживаний. Ученые того же института Вейцмана, о котором мы упоминали ранее, обнаружили, что химический состав мозга человека, склонного к тревожности, несколько отличается от такового при отсутствии данной проблемы.