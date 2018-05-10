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Зачем в Приморье собирали детские письма к 9 мая?
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Зачем в Приморье собирали детские письма к 9 мая? 

АиФ-Владивосток 32 минуты назад
Много сообщали, что собирают сочинения детей, которые они напишут специально для военнослужащих. А каков итог этой акции?
И. Терентьев, Шкотовский р-н  Экипажу гвардейского ракетного крейсера «Варяг» вручили книгу, состоящую из детских писем. В сборник вошли эссе о войне и патриотизме. В книге собраны лучшие работы школьников со своей России. Каждый ребенок, который решил поучаствовать в акции, сам решал, кому адресует письмо.
— Надеюсь, что, прочитав моё письмо, ты почувствуешь, что рядом с тобой преданные и добрые друзья, ощутишь тепло от прикосновения рук матери, вспомнишь край, где ты родился и вырос, — пишет девятиклассник Егор Алымов. — Пусть эти воспоминания согреют тебя, укрепят твою надежду в том, что скоро ты вернешься домой. Война — это страшное слово. Война всегда означает, что жизни многих людей будут безвременно прерваны. Каждый воин обладает безмерным героизмом, мужеством, когда принимает решение участвовать в боевых действиях. И твоё решение было таким же отважным и смелым! Ведь ты защищаешь не только свою семью, родных, дом и улицу.
Фестиваль детских писем продлится до 22 июня.
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