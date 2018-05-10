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Эта женщина помогает ангелам освоиться на земле
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Эта женщина помогает ангелам освоиться на земле 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook Сары Ребекки Вайн
Сара Ребекка Вайн восемь лет назад лишилась любимой бабушки. Но как-то утром на ковре она нашла белое перо и поняла, что это — знамение небес, что ее комната полна ангелов, а сама она — тоже ангел. Сара, которой сегодня 40 лет, говорит, что у нее есть сила, она приносит людям счастье и пришла на землю, чтобы помогать другим.
К слову, Вайн не всем сразу сообщает, что она ангел, но неизменно улыбается, когда кто-то «угадывает» и называет ее именно так.
Facebook Сары Ребекки Вайн
До того, как понять, что она — посланник небес, Сара долгие годы работала агентом по недвижимости и ипотечным консультантом. Как-то раз к ней за ипотекой пришел молодой человек, но вместо этого она провела ему консультацию, как спасти его отношения — мужчина был в восторге, а вот босс Вайн не очень.
Теперь она создала службу, которая помогает другим людям, понявшим, что ангелы, адаптироваться в этом мире. Кроме того, Сара ведет видеоблог, в котором рассказывает, что значит быть ангелом на Земле.
Женщина воспитывает двоих детей, семи и пяти лет: одного из них зовут Энджел, что с английского переводится как «ангел». С их отцом, 40-летним водопроводчиком, она рассталась в прошлом году, потому что он не хотел принимать, что его жена подолгу сидит в интернете, отвечая незнакомцам, просящим ее совета.
Facebook Сары Ребекки Вайн
Сара признается, что родственники считают ее сумасшедшей, особенно папа, инженер, и мама, стоматологическая сестра.
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